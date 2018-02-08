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Trump'ın foyası ortaya çıktı!

DÜNYA HABERLERİ | 08.02.2018 13:20 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump’ın uçağa bindiği sırada esen rüzgâr saçlarını havaya kaldırdı. Trump’ın büyük bir özenle taradığı saçlarının aslında çok az olması ABD medyasında alay konusu oldu.

ABD Başkanı Trump'ın saçları şimdiye kadar çok kez ABD medyasının alay konusu oldu. Trump'ın özenle taradığı sarı saçları hakkında 'peruk' olduğu bile iddia edildi.

Ancak ortaya çıkan son görüntü Trump'ın saç problemini net olarak ortaya koydu. Trump, ABD'nin Florida eyaletine gitmek üzere uçağa binerken rüzgârın kurbanı oldu. Saçları havalanan Trump'ın kafasındaki kel bölgeler açığa çıktı. Trump'ın saçlarına çok özen gösterdiği ve kel kalmaktan çok korktuğu biliniyor.

Trump'ın saçlarını sertleştiren bir spreyle taradığı, bu yüzden bu kadar sabit göründüğü biliniyor.

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Donald Trump ABD

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
erdoğanınkinden daha çok sanırım.trumpın bastığı toprak bile reisten daha kıymetlidir
adam yeryüzü kabuğu soğuduğunda doğmuş 3 tel saçı olması bile büyük bir şey
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