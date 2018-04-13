Trump'ın 'gizli aşk çocuğu' iddiası ortalığı karıştırdı

Fakat New Yorker dergisi ve AP haber ajansına konuşan Enquirer çalışanları, Trump'ın yaklaşık 30 yıl önce temizlikçisinden bir çocuğu olduğuna dair iddiaları soruşturması gereken muhabirlerin görevden alındığını belirtti. Bunun üzerine iddiaları araştıran New Yorker ile AP ''Biz de doğrulayamadık'' açıklamasını yaptı.

Trump yanlısı yayınlarıyla tanınan Enquirer'ın Genel Yayın Yönetmeni Dylan Howard, Trump'ın eski temizlikçisinin çocuğunun babası olduğu iddiasını kasten yayımlamadığı suçlamalarını reddetti. Howard ''İddiaları yayımlamadık, çünkü kanıtlayamadık'' dedi. Eski eşi Nikki Benfatto da Dino Sajudin'in patolojik bir yalancı olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın cinsel hayatıyla ilgili iddialara eski kapıcısı ve temizlikçisi de karıştı. New York'taki Trump Tower'ın eski kapıcısı Dino Sajudin'in, başkan seçilmesi öncesi, Trump'ın eski temizlikçisinden bir 'aşk çocuğu' olduğuna dair hikayesini, National Enquirer'a sattığı ortaya çıktı.

YAYIMLANMAYAN İDDİAYI BAŞKASINA ANLATIRSA 1 MİLYON DOLAR TAZMİNAT

Ancak Trump'ın eski kapıcısı Dino Sajudin'in 2015 yılının sonunda yalan testini başarıyla geçmesinin ardından hikayesinin haklarını 30 bin dolar karşılığı sattığı sözleşmenin ilginç bir maddesi var.

İzin almadan hikayesini başkasına anlatması halinde 1 milyon dolar tazminat ödemesi şart koşuluyor. New Yorker ile AP'nin bu olayı haber yapmasının ardından Sajudin, sözleşmeyi doğrulayan bir açıklama yaptı.

Buna göre Sajudin, Trump World Tower çalışanları ve sakinlerinden duyduklarına dayanarak Trump ile şirketine bağlı çalışan bir temizlikçisinin aşk çocuğu olduğunu, kendisinin bu sebepten sözkonusu kadınla ters düşmemesi için uyarıldığını anlatmış.

KADIN İLE EŞİ YALANLIYOR

AP'nin ulaştığı kadın ise Trump'la hiçbir ilişkisi olmadığını, iddiaların tümden yalan olduğunu söyledi. 'Ailenin babası' da iddiaların tümüyle yanlış ve saçma olduğunu dile getirdi.

DAHA ÖNCE DE PLAYBOY GÜZELİNE ÖDEME YAPIP İDDİAYI YAYIMLAMAMIŞTI

Gelgelelim Enquirer, bu sözleşmeden 8 ay sonra, eski Playboy güzeli Karen McDougal'a Trump'la ilişkisi olduğu hikayesi için 150 bin dolar ödedi. Ve McDougal'ın iddiasını da hiçbir zaman yayımlamadı.