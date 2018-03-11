Trump'ın istediği askeri geçit töreni 11 Kasım'da

Pentagon tarafından ABD Genelkurmay Başkanlığına gönderilen talimatnamede söz konusu askeri geçit töreniyle ilgili planlamaya yer verildi.
Talimatnamede başkent Washington'da düzenlenmesi planlanan askeri geçit töreninin 11 Kasım tarihinde gerçekleştirileceği ve Beyaz Saray ile Kongre arasında icra edileceği belirtil
TANKLAR YER ALMAYACAK
Aynı açıklamada söz konusu askeri törenin, aynı gün düzenlenecek "Gaziler Günü Yürüyüşü" ile entegre olarak yapılacağı ve törende tankların yer almayacağı duyuruldu.
Trump, 18 Ocak'ta Pentagon'da generallerle bir araya geldiği sırada söz konusu askeri geçit töreniyle ilgili niyetini dile getirmişti.
Trump'ın geçen yıl Paris'te Bastille Günü anma törenleri kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak katıldığı askeri törenden etkilenerek böyle bir talepte bulunduğu ileri sürülmüştü.
Ayrıca Trump'ın düzenlenmesini istediği askeri geçit töreninin maliyetinin 30 milyon doları bulabileceği bildirilmişti.
(AA)
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