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Trump'ın kabinesinden kritik istifa

DÜNYA HABERLERİ  | 06.07.2018 11:37 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde ismi yolsuzluklarla anılan Çevre Koruma Ajansı Başkanı Scott Pruitt'in istifasını kabul ettiğini açıkladı.

Trump'ın kabinesinden kritik istifa

ABD Başkanı Donald Trump , kabinesinden Pruitt'in istifasını kabul ettiğini sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyurdu.

Pruitt'in görevi süresince "olağanüstü" bir başarı gösterdiğini kaydeden Trump , "Çevre Koruma Ajansı Başkanı Scott Pruitt'in istifasını kabul ettim." ifadelerini kullandı.

Trump, Pruitt'in yerine Çevre Koruma Ajansı Başkan Yardımcısı Andrew Wheeler'ın geçici olarak görevlendirildiğini duyurdu.

ABD basını son 3 ay içerisinde Çevre Koruma Ajansında yolsuzluk olduğu yönünde haberler yapmış ve Trump 'a yakınlığıyla bilinen FOX TV, Pruitt'in görevden alınması gerektiğini savunmuştu.

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Trump istifa kabine Çevre Koruma Ajansı Scott Pruitt

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