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Trump'ın kızı ve damadı geçen yıl 82 milyon dolar kazandı

DÜNYA HABERLERİ  | 12.06.2018 15:55 | Son Güncelleme

Beyaz Saray’da danışman olarak görev alan ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner'in geçen yıl 82 milyon dolar kazandıkları belli oldu.

Trump'ın kızı ve damadı geçen yıl 82 milyon dolar kazandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray’da çalışan kızı Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner’in 2017 yılı kazançları en az 82 milyon dolar olarak açıklandı.

IVANKA'YA OTEL HİSSELERİNDEN 3,9 MİLYON DOLAR GELİR

Verileri ABD'de yayın yapan Washington Post gazetesi yayımladı. Buna göre Ivanka Trump, babasının otellerindeki hisselerinden 3,9 milyon dolar, kişisel markasından ise 2 milyon dolar gelir elde etti.

KUSHNER'E GAYRİMENKUL ŞİRKETİNDEN 5 MİLYON DOLAR

Jared Kushner'in en önemli gelir kaynağını ise New Jersey'deki aile şirketi tarafından satılan bir konut sitesinden elde ettiği belirtildi. Kushner bu satışlardan 5 milyon dolar kazandı.

Beyaz Saray'dan maaş almayan çiftin kazançları, çıkar çatışması endişelerini bir kez daha gündeme getirdi.

Bazı sivil toplum kuruluşları, Ivanka Trump ve Jared Kushner'in Beyaz Saray'daki görevleri nedeniyle kişisel işlerinden daha fazla gelir elde ettiğini savunuyor.

Ivanka Trump ve Jared Kushner, Beyaz Saray'da başkanın özel danışmanı olarak görev yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Trump ivanka jared ksuhner ABD Danışmanlık

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