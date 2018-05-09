Trump’ın ortağı Basant Bansal'dan oğlu için Türkiye'de 5 milyon dolarlık Hint düğünü

Hindistan’ın önemli iş adamlarından gayrimenkul şirketi M3M Group'un başkanı ve Jr. Trump’un ortağı Basant Bansal‘ın oğlu Pıyush Bansal Bodrum’da dünya evine girecek. İş adamının ailesi ve yakınları Bodrum Havaalanına 3 uçak ve 15’e yakın özel jetle geldi. Yakınları ve ailesinin konaklaması için Bodrum’un en büyük 2 Deluxe otelini kapatan Kansal’ın 4 gün sürecek olan düğün için yaklaşık 5 milyon dolar harcadığı öğrenildi.

KINA İÇİN ADA KAPATTILAR



Pıyush Bansal ve Divya Aggarwal çiftinin geleneksel Mehendi ve Kına töreni için Rixos Premium Bodrum’un özel adasını kapattıkları öğrenildi. İlk gün Bollywood yıldızlarının da katılacağı kokteyille başlayan düğünün 2’inci günün de gündüz etkinlikleri ve akşam kokteyille sürecek. Düğünün 3’üncü gününde Kına töreni ve Mehendi töreni yapılacak. Organizasyon 4’üncü gününde geleneksel Hint düğünü ile sona erecek.

NAKLİYE ARAÇLARIYLA TAŞINDI



3 uçak ve 15 özel jetle Bodrum’a gelen Bansal ailesi ve Aggarwal ailesinin valizleri nakliye araçları ile taşındı. Otellerde yapılacak organizasyonlar için ise Türkiye genelinden takviye elemanlar getirtildi. 400 davetlinin ulaşımı için ise 60 araç kiralandığı öğrenildi.