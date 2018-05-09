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Trump’ın ortağı Basant Bansal'dan oğlu için Türkiye'de 5 milyon dolarlık Hint düğünü

DÜNYA HABERLERİ  | 09.05.2018 21:09 | Son Güncelleme

Hindistan’ın en ünlü işadamlarından biri olan ünlü gayrimenkul şirketi M3M Group'un Başkanı ve Jr. Trump’ın ortağı Basant Bansal oğlunun düğünü için Muğla’nın Bodrum ilçesini tercih etti. 4 gün 4 gece sürecek olan düğün için Bodrum’a gelen Bansal’ın 5 milyon dolar harcadığı ve yakınlarının konaklaması için 2 Deluxe otel kapattığı öğrenildi. Düğüne katılacak olan 400 davetli Bodrum'a 3 uçak ve 15 özel jetle geldi.

Trump’ın ortağı Basant Bansal'dan oğlu için Türkiye'de 5 milyon dolarlık Hint düğünü

Hindistan’ın önemli iş adamlarından gayrimenkul şirketi M3M Group'un başkanı ve Jr. Trump’un ortağı Basant Bansal‘ın oğlu Pıyush Bansal Bodrum’da dünya evine girecek. İş adamının ailesi ve yakınları Bodrum Havaalanına 3 uçak ve 15’e yakın özel jetle geldi. Yakınları ve ailesinin konaklaması için Bodrum’un en büyük 2 Deluxe otelini kapatan Kansal’ın 4 gün sürecek olan düğün için yaklaşık 5 milyon dolar harcadığı öğrenildi.

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KINA İÇİN ADA KAPATTILAR

Pıyush Bansal ve Divya Aggarwal çiftinin geleneksel Mehendi ve Kına töreni için Rixos Premium Bodrum’un özel adasını kapattıkları öğrenildi. İlk gün Bollywood yıldızlarının da katılacağı kokteyille başlayan düğünün 2’inci günün de gündüz etkinlikleri ve akşam kokteyille sürecek. Düğünün 3’üncü gününde Kına töreni ve Mehendi töreni yapılacak. Organizasyon 4’üncü gününde geleneksel Hint düğünü ile sona erecek.

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NAKLİYE ARAÇLARIYLA TAŞINDI

3 uçak ve 15 özel jetle Bodrum’a gelen Bansal ailesi ve Aggarwal ailesinin valizleri nakliye araçları ile taşındı. Otellerde yapılacak organizasyonlar için ise Türkiye genelinden takviye elemanlar getirtildi. 400 davetlinin ulaşımı için ise 60 araç kiralandığı öğrenildi.

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HAZIRLIKLAR 2 AY SÜRDÜ

Bodrum by Paramount Hotels Ceosu Geylan Dursunoğlu organizasyon için 2 aydır hazırlandıklarını belirterek şu ifadelere yer verdi “düğünümüz ayın 9’undan 13’üne kadar 4 gün 4 gece sürecek. Türkiye Hint düğünleri konusunda en gözde ülkelerden biri oldu. Havaalanına 3 özel uçak ve yaklaşık 15 özel jetle geldiler. Kendilerini Türk kültürüne uygun şekilde karşıladık. Otelimizi ve Deluxe bir oteli komple kapattılar”.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Trump düğün Hint Düğünü Hint Basant Bansal

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
zenginler kadar alçak insanlar yoktur .ne kadar zenginlik okadar alçak
Ne diyelim ...mutlu mesut olsunlar.
DEVRİM ŞART..
ülkeye döviz kazandırırlar
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