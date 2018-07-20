Trump'ın 'öteki' kızının alkollü anları

Tiffany Trump, önceki gece geç saatlerde Londra’da annesiyle bir bardan çıkarken görüntülendi.
Yalpalayarak yürüyebilen Tiffany Trump’a, ayakta durması için yakın koruması yardım etti.
Buna rağmen istifini hiç bozmayıp basın mensuplarına bol bol gülümseyerek poz veren Tiffany Trump, mekândan bir jipe binerek ayrıldı.
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