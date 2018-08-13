HABER

'Trump'ın tarifeleri DTÖ'yü krize sürüklüyor'

DÜNYA HABERLERİ  | 13.08.2018 05:30 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri konusunda aldığı kararların ülkenin müttefiklerini, siyasileri ve işletmeleri rahatsız ederken, Dünya Ticaret Örgütünde (DTÖ) de yeni bir krize kapı araladığı belirtildi.

'Trump'ın tarifeleri DTÖ'yü krize sürüklüyor'

New York Times'ın haberine göre, Trump, çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerini, ulusal güvenlik ya da ABD'li metal üreticilerini küresel rekabetten kurtarmak için değiştirdiğini söylese de Kanada, Meksika ve AB gibi DTÖ üyeleri kendi metallerinin ABD'ye bir tehdit oluşturmadığını belirtiyor.

DTÖ ise alacağı her kararın örgüt içinde bir probleme yol açabileceğinden endişe ediyor.

Örgütte Trump yönetimine karşı alınacak her bir karar, ABD'nin örgütten ayrılmasına yol açabileceği gibi, Amerika lehine alınan bir karar da örgütün diğer ülkeler üzerindeki etkisini azaltıp, bu ülkeleri örgütün normlarının dışına çıkarak kendi ulusal güvenlik çıkarlarını korumaya itebilir.

DTÖ'nün eski Genel Direktör Yardımcısı ve Ulusal Dış Ticaret Konseyi Başkanı Rufus Yerxa yaptığı açıklamada, "Eğer ABD, ulusal güvenlik çıkarlarınız içinse istediğinizi yapabileceğinizi söyleyerek DTÖ sisteminin kurallarını yeniden yazarsa, dünyadaki her ülkenin en kritik ulusal güvenlik çıkarının ne olduğuna dair yeni bir tanımla gelmesine hazırlı olmak gerekir." ifadelerini kullandı.

'BİRİLERİ ÇOK MUTSUZ OLACAK'

DTÖ Genel Direktörü Robeto Azevedo da Trump'ın gümrük vergileri kararlarının hassas bir durum oluşturduğuna dikkati çekerek, "Trump'ın kararları, ne kadar objektif, dengeli ve tarafsız olursa olsun, sonuçta birileri çok mutsuz olacak." uyarısında bulunmuştu.

Trump yönetimi, son birkaç ay için ABD'ye ticarette "adil davranmadığını" öne sürdüğü ülkelerden ithal edilen başta çelik ve alüminyum olmak üzere çok sayıda ürün için ilave gümrük tarifeleri açıklamıştı.

Başkan Trump son olarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin şu an iyi olmadığını ifade ederek, Türkiye'ye yönelik çelik ve alüminyum tarifelerini iki katına çıkarma talimatı verdiğini duyurmuştu.

AA

PARTNERTomografisi çekilince... Mumyanın içindekiler şaşırttıTomografisi çekilince... Mumyanın içindekiler şaşırttı
Liberland’a vatandaşlık başvuru yağıyor!Liberland’a vatandaşlık başvuru yağıyor!
Bakan Albayrak'tan kurdaki dalgalanmalarla ilgili açıklamada: Aksiyon planımızı hazırladıkBakan Albayrak'tan kurdaki dalgalanmalarla ilgili açıklamada: Aksiyon planımızı hazırladık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Trump New York Times

En Çok Okunan Haberler

Berat Albayrak: Kurdaki gelişmeler çok net bir saldırının göstergesi

Berat Albayrak: Kurdaki gelişmeler çok net bir saldırının göstergesi

Dolar ve Euro'da son durum

Dolar ve Euro'da son durum

Dolardaki artış sonrası Cumhurbaşkanlığından flaş açıklama: Mevduatlara el konulması söz konusu değil

Dolardaki artış sonrası Cumhurbaşkanlığından flaş açıklama: Mevduatlara el konulması söz konusu değil

ABD'nin yaptırımlarının ardından Rusya'dan dolar hamlesi

ABD'nin yaptırımlarının ardından Rusya'dan dolar hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: B ve C planlarımızı devreye sokarız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: B ve C planlarımızı devreye sokarız

Türkiye-ABD krizini tırmandıracak gelişme! Trump'a skandal teklif

Türkiye-ABD krizini tırmandıracak gelişme! Trump'a skandal teklif

İlginizi Çekebilir

ABD'nin yaptırım kararı ve dolardaki artış sonrası İtalya'dan Avrupa'ya Euro mesajı: Türkiye'ye bakıp ibret alalım!

ABD'nin yaptırım kararı ve dolardaki artış sonrası İtalya'dan Avrupa'ya Euro mesajı: Türkiye'ye bakıp ibret alalım!

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

Washington Post yazarından Trump'a İncirlik uyarısı: 50 nükleer bombayı unutma

Washington Post yazarından Trump'a İncirlik uyarısı: 50 nükleer bombayı unutma

ABD Başkanı Trump, Türkiye ve TL açıklaması için özellikle o saati bekledi

ABD Başkanı Trump, Türkiye ve TL açıklaması için özellikle o saati bekledi

Korkutan açıklama: Daha da kötüye gidecek

Korkutan açıklama: Daha da kötüye gidecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Liberland’a vatandaşlık başvuru yağıyor!

Liberland’a vatandaşlık başvuru yağıyor!

ABD'nin yaptırımlarının ardından Rusya'dan dolar hamlesi

ABD'nin yaptırımlarının ardından Rusya'dan dolar hamlesi

İbadi’nin İran ziyareti iptal edildi!

İbadi’nin İran ziyareti iptal edildi!

Türkiye-ABD krizini tırmandıracak gelişme! Trump'a skandal teklif

Türkiye-ABD krizini tırmandıracak gelişme! Trump'a skandal teklif

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan duyurdu! Dikkat çeken ekonomi yorumu

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan duyurdu! Dikkat çeken ekonomi yorumu

Türkiye-ABD krizi yaşanırken Rusya'dan sürpriz hamle

Türkiye-ABD krizi yaşanırken Rusya'dan sürpriz hamle

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.