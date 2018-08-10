HABER

Trump'ın Türkiye karşıtı kararı dolar hamlesinden sonra bu kez de Esad devrede! Rejim İdlib'e büyük saldırı başlattı

DÜNYA HABERLERİ  | 10.08.2018 18:32 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump'ın Türk mallarına ek vergi getirmesi ve direkt olarak TL'yi hedef almasından sonra Türkiye'yi olumsuz etkileyebilecek bir haber de güney sınırımızdan geldi. Suriye'deki Esad rejimi, İdlib'de büyük bir saldırı başlattı. BM, bu büyük saldırı sonrası Türkiye'ye doğru 2.5 milyon mültecinin gelebileceğini açıklamıştı.

Trump'ın Türkiye karşıtı kararı dolar hamlesinden sonra bu kez de Esad devrede! Rejim İdlib'e büyük saldırı başlattı

Beşar Esad rejimi, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki yerleşimlere yoğun hava saldırıları başlattı.

Esad rejimi, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içinde yer alan kentin batısındaki ve güneyindeki Naciyye, Zuaniyye, Bidame, Cisr eş Şuğur, Sukeyk, Temeniya, Han Şeyhun çevresi ile Hama kırsalındaki Latamne ve Latmin bölgesi ve Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı'nı hedef alıyor.

KARADAN DA TOPÇULAR SALDIRIYOR

Hava saldırılarına topçu atışları da eşlik ediyor.

İdlib sivil savunma kaynakları, hava saldırılarında kullanılması uluslararası anlaşmalarla yasaklanmış olan varil ve fosfor bombalarının kullanıldığını açıkladı.

Sivil savunma kaynakları, ayrıca bugün Sukeyk ve Temeniya'ya 30'dan fazla varil bombası atıldığını belirtti.

Kaynaklar, saldırıların askeri muhaliflerin cephe hatlarında yoğunlaştığını, bu nedenle çok fazla sivil can kaybının yaşanmadığını kaydetti.

BÖLGEDEKİ 4 MİLYON SİVİLİ TERÖRİST OLARAK GÖRÜYOR

Beşar Esad, 26 Temmuz'da Rus TASS haber ajansına verdiği röportajda, şimdiki hedeflerinin İdlib olduğunu açıklamış, İdlib'de yaşayan 4 milyon civarı sivili terörist olarak gördüklerini belirterek tehdit etmişti.

Suriye'nin kuzeybatısında askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve çevresindeki bölgeler, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında Gerginliği Azaltma Bölgesi ilan edilmişti ancak rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

BM TÜRKİYE'YE ÇAĞRI YAPMIŞTI: 2.5 MİLYON KİŞİ GELEBİLİR

Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye'deki insani yardım koordinatörü Jan Egeland, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinde çatışmaların artması halinde Türkiye'den sınırlarını açık tutması konusunda yardım isteyebileceklerini açıklamıştı. BM daha önce de Türkiye'de İdlib'den 2,5 milyon göçmenin sınıra akın edebileceği uyarısında bulunmuştu.


PARTNER'Çok argo konuşuyor, beraber olamayız''Çok argo konuşuyor, beraber olamayız'
Yeni Ekonomi Modeli: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı yaklaşım nedir?Yeni Ekonomi Modeli: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı yaklaşım nedir?
CHP’de Merkez Yönetim Kurulu’nda Kısmi DeğişiklikCHP’de Merkez Yönetim Kurulu’nda Kısmi Değişiklik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suriye İdlib Esad saldırı

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Korkutan açıklama: Daha da kötüye gidecek

Korkutan açıklama: Daha da kötüye gidecek

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Trump açıkladı! ABD, Türkiye'ye yönelik vergileri ikiye katladı

Trump açıkladı! ABD, Türkiye'ye yönelik vergileri ikiye katladı

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

İlginizi Çekebilir

ABD Başkanı Trump, Türkiye ve TL açıklaması için özellikle o saati bekledi

ABD Başkanı Trump, Türkiye ve TL açıklaması için özellikle o saati bekledi

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!

ABD'den bir Türkiye açıklaması daha: Müzakere süreci devam ediyor

ABD'den bir Türkiye açıklaması daha: Müzakere süreci devam ediyor

Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme! Görüşmelerin ardından ilk açıklama

Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme! Görüşmelerin ardından ilk açıklama

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Okuyucu Yorumları 4 yorum
gelen mültecileri akp.oy veren her aileye bir kişi verilse sorun çözülür
Sakın o hainleri benim güzel ülkeme bir kere daha sokmayın.
buyur burdan yak :-)
almasinlar artik yeter
Diğer Haberler
ABD Başkanı Trump, Türkiye ve TL açıklaması için özellikle o saati bekledi

ABD Başkanı Trump, Türkiye ve TL açıklaması için özellikle o saati bekledi

Trump açıkladı! ABD, Türkiye'ye yönelik vergileri ikiye katladı

Trump açıkladı! ABD, Türkiye'ye yönelik vergileri ikiye katladı

İran'dan Erdoğan'a: ABD'yi pişman etmeye kararlıyız

İran'dan Erdoğan'a: ABD'yi pişman etmeye kararlıyız

Kanada'da silahlı saldırı: En az dört kişi öldü

Kanada'da silahlı saldırı: En az dört kişi öldü

Başkanın fanilası dünyanın dilinde!

Başkanın fanilası dünyanın dilinde!

Öksürürken ıslık sesi duydular! gerçek hastanede ortaya çıktı

Öksürürken ıslık sesi duydular! gerçek hastanede ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.