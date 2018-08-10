Trump'ın Türkiye karşıtı kararı dolar hamlesinden sonra bu kez de Esad devrede! Rejim İdlib'e büyük saldırı başlattı

Beşar Esad rejimi, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki yerleşimlere yoğun hava saldırıları başlattı.
Esad rejimi, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içinde yer alan kentin batısındaki ve güneyindeki Naciyye, Zuaniyye, Bidame, Cisr eş Şuğur, Sukeyk, Temeniya, Han Şeyhun çevresi ile Hama kırsalındaki Latamne ve Latmin bölgesi ve Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı'nı hedef alıyor.
Hava saldırılarına topçu atışları da eşlik ediyor.
İdlib sivil savunma kaynakları, hava saldırılarında kullanılması uluslararası anlaşmalarla yasaklanmış olan varil ve fosfor bombalarının kullanıldığını açıkladı.
Sivil savunma kaynakları, ayrıca bugün Sukeyk ve Temeniya'ya 30'dan fazla varil bombası atıldığını belirtti.
Kaynaklar, saldırıların askeri muhaliflerin cephe hatlarında yoğunlaştığını, bu nedenle çok fazla sivil can kaybının yaşanmadığını kaydetti.
Beşar Esad, 26 Temmuz'da Rus TASS haber ajansına verdiği röportajda, şimdiki hedeflerinin İdlib olduğunu açıklamış, İdlib'de yaşayan 4 milyon civarı sivili terörist olarak gördüklerini belirterek tehdit etmişti.
Suriye'nin kuzeybatısında askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve çevresindeki bölgeler, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında Gerginliği Azaltma Bölgesi ilan edilmişti ancak rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.
Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye'deki insani yardım koordinatörü Jan Egeland, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinde çatışmaların artması halinde Türkiye'den sınırlarını açık tutması konusunda yardım isteyebileceklerini açıklamıştı. BM daha önce de Türkiye'de İdlib'den 2,5 milyon göçmenin sınıra akın edebileceği uyarısında bulunmuştu.
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