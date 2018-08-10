Trump'ın Türkiye karşıtı kararı dolar hamlesinden sonra bu kez de Esad devrede! Rejim İdlib'e büyük saldırı başlattı

Beşar Esad rejimi, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki yerleşimlere yoğun hava saldırıları başlattı.

Esad rejimi, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içinde yer alan kentin batısındaki ve güneyindeki Naciyye, Zuaniyye, Bidame, Cisr eş Şuğur, Sukeyk, Temeniya, Han Şeyhun çevresi ile Hama kırsalındaki Latamne ve Latmin bölgesi ve Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı'nı hedef alıyor.

KARADAN DA TOPÇULAR SALDIRIYOR

Hava saldırılarına topçu atışları da eşlik ediyor.

İdlib sivil savunma kaynakları, hava saldırılarında kullanılması uluslararası anlaşmalarla yasaklanmış olan varil ve fosfor bombalarının kullanıldığını açıkladı.

Sivil savunma kaynakları, ayrıca bugün Sukeyk ve Temeniya'ya 30'dan fazla varil bombası atıldığını belirtti.

Kaynaklar, saldırıların askeri muhaliflerin cephe hatlarında yoğunlaştığını, bu nedenle çok fazla sivil can kaybının yaşanmadığını kaydetti.

BÖLGEDEKİ 4 MİLYON SİVİLİ TERÖRİST OLARAK GÖRÜYOR

Beşar Esad, 26 Temmuz'da Rus TASS haber ajansına verdiği röportajda, şimdiki hedeflerinin İdlib olduğunu açıklamış, İdlib'de yaşayan 4 milyon civarı sivili terörist olarak gördüklerini belirterek tehdit etmişti.