Trump İngilizleri Yine Kızdırdı

Başkan Donald Trump’ın Pazartesi sabahki bir Twitter mesajında İngiltere’deki sağlık sistemine yönelik eleştirilerine İngiliz yetkililer sert tepki gösterdi.
İngiltere Sağlık Bakanı Jeremy Hunt, Ulusal Sağlık Sistemi’nden (NHS) gurur duyduğunu belirterek, Trump’ın sistemin çökmekte olduğu iddiasını reddetti.
Hunt, “NHS’in sorunları olabilir ama herkesi kapsayan sağlık güvencesini keşfeden bir ülkeye mensup olduğumdan dolayı gurur duyuyorum. Burada, banka hesabındaki paranın boyutuna bakmaksızın herkes sağlık hizmetlerinden faydalanır” dedi.
Muhalefet lideri Jeremy Corbyn de, Trump’ın sözlerini “yanlış” olarak niteledi ve İngilizler’in NHS’i sevdiğini söyledi.
Trump daha önce de farklı konulardaki açıklamaları ya da davranışlarıyla İngilizleri kızdırmıştı. Trump ve İngiltere arasındaki bu son tartışma da, Başkan’ın aslında Demokratları eleştirdiği bir Twitter mesajının ardından patlak verdi.
Trump mesajında, “Demokratlar evrensel sağlık sistemi için mücadele verirken İngiltere’de binlerce kişi yürüyor çünkü sistemleri iflas ediyor ve işlemiyor. Demokratlar, gerçekten kötü ve kişisel olmayan tıbbi bakım için vergileri büyük oranda artırmak istiyor. Hayır teşekkürler” diye yazdı.
Londra’da Cumartesi günü binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen protesto yürüyüşünde İngiltere’deki sağlık sistemi için hükümetin daha fazla ödenek ayırması talep edilmişti. NHS bu kış mevsiminde, şiddetli grip salgının da etkisiyle ağır yükü karşılamada zorlanıyor. Acil servis odalarında bazı zamanlarda yaşanan aşırı doluluk uzun kuyruklara neden oluyor.
Yürüyüşü düzenleyen kuruluş da yazılı açıklama yaparak Trump’ın sözlerini kınarken, “Bölücü ve doğru olmayan sözlerinize katılmıyor. Hayır teşekkürler” ifadesini kullandı.
BBC’nin haberine göre, İngiltere Başbakanlığı da açıklamasında, Başbakan Theresa May’ın ülkesindeki sağlık sisteminden “gurur duyduğunu” belirtti.
May’in sözcüsü, NHS’in daha yakın bir zaman önce dünyanın en iyi sağlık sistemi olarak gösterildiğini hatırlattı.
NHS’in başkanı da Trump’ın “yanılgı içinde olduğunu” kaydetti.
Trump’ın daha önce de İngiltere’deki aşırı sağcı bir grubun videolarını retweet etmesi, Londra belediye başkanına yönelik eleştirileri
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