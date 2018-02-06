Trump İngilizleri Yine Kızdırdı

Başkan Donald Trump’ın Pazartesi sabahki bir Twitter mesajında İngiltere’deki sağlık sistemine yönelik eleştirilerine İngiliz yetkililer sert tepki gösterdi.

İngiltere Sağlık Bakanı Jeremy Hunt, Ulusal Sağlık Sistemi’nden (NHS) gurur duyduğunu belirterek, Trump’ın sistemin çökmekte olduğu iddiasını reddetti.

Hunt, “NHS’in sorunları olabilir ama herkesi kapsayan sağlık güvencesini keşfeden bir ülkeye mensup olduğumdan dolayı gurur duyuyorum. Burada, banka hesabındaki paranın boyutuna bakmaksızın herkes sağlık hizmetlerinden faydalanır” dedi.

Muhalefet lideri Jeremy Corbyn de, Trump’ın sözlerini “yanlış” olarak niteledi ve İngilizler’in NHS’i sevdiğini söyledi.

Trump daha önce de farklı konulardaki açıklamaları ya da davranışlarıyla İngilizleri kızdırmıştı. Trump ve İngiltere arasındaki bu son tartışma da, Başkan’ın aslında Demokratları eleştirdiği bir Twitter mesajının ardından patlak verdi.

Trump mesajında, “Demokratlar evrensel sağlık sistemi için mücadele verirken İngiltere’de binlerce kişi yürüyor çünkü sistemleri iflas ediyor ve işlemiyor. Demokratlar, gerçekten kötü ve kişisel olmayan tıbbi bakım için vergileri büyük oranda artırmak istiyor. Hayır teşekkürler” diye yazdı.