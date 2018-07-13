Trump İngiltere Başbakanı'nın Brexit planlarını eleştirdi

İngiltere'yi ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump Başbakan Theresa May'in Brexit stratejisini eleştirerek, bunun ABD ile ticaret açısından ağır sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Başkan Trump, İngiliz The Sun gazetesine verdiği mülakatta, Brexit sonrasında Avrupa Birliği (AB) ile yakın ilişkiler kurulması halinde İngiltere yerine AB ile müzakere etmek zorunda kalacaklarını söyledi. Trump, bu durumda Washington ile Londra arasında yapılacak "anlaşmanın muhtemelen bozulacağını” dile getirdi. Trump, "Eğer bunu yaparlarsa, ABD ile yapılacak ticari anlaşma tahminen gerçekleşmeyecektir” dedi.

"Beni dinlemedi”

İngiliz hükümetinin yerinde olsa, Brexit'i farklı bir şekilde gerçekleştireceğini ifade eden Trump, "Hatta Theresa May'e nasıl yapması gerektiğini söyledim, ama beni dinlemedi” şekilde konuştu. May'in AB ile "serbest ticaret bölgesi” oluşturulması planlarına atıfta bulunan Trump, Brexit planlarının bu haliyle "Birleşik Krallık yerine daha çok AB ile muhatap” olacaklarını belirtti.