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Trump İngiltere'de

12.07.2018 17:13 | Son Güncelleme

Trump’ın 4 gün sürecek ziyareti, NATO’da yaşanan gerilim, Londra’daki Trump protestoları ve Brexit krizinin olduğu bir zamanda düzenleniyor

Trump İngiltere'de

Başkan Donald Trump, başkan olarak İngiltere’ye ilk ziyaretini düzenliyor.

Amerikan başkanlık uçağı Air Force One Londra Stansted Havalimanı’na indi.

Trump’ın 4 gün sürecek ziyareti, NATO’da yaşanan gerilim, Londra’daki Trump protestoları ve Brexit krizinin olduğu bir zamanda düzenleniyor.

Trump Londra’daki temasları kapsamında bugün İngiltere’nin İkinci Dünya Savaşı sırasındaki başbakanı Winston Churchill’in doğduğu ve çocukluğunun çoğunu geçirdiği Blenheim Palace’da İngiliz ve Amerikalı yetkililerle gala yemeğine katılacak.

Başkan yarın da İngiltere Başbakanı Theresa May ve Kraliçe Elizabeth’le görüşecek. Trump hafta sonunu İskoçya’da kendisine ait bir golf kulübünde geçirecek.

Trump’ın İngiltere ziyareti sırasında geniş çapta protesto gösterileri düzenlenmesi bekleniyor. Ziyaret, May hükümeti için oldukça çalkantılı geçen bir haftaya denk geliyor. Geçen günlerde iki İngiliz bakan, May’in Brexit konusundaki duruşu ve AB’yle ilişkilerin geleceğine yönelik planlarına tepki göstererek istifa etmişti. Trump ayrıca krizlere sahne olan bir NATO zirvesinin ardından Londra’ya gidiyor.

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