Trump: ‘İran Halkı Sonunda Zalim Rejime Karşı Harekete Geçti’

Trump mesajında, "İran halkı nihayet zalim ve yolsuz İran rejimine karşı harekete geçiyor. Başkan Obama'nın çok aptalca biçimde onlara verdiği tüm para, teröre ve ‘ceplerine' gitti. Halk çok az gıdaya sahip, enflasyon yüksek ve insan hakları yok. ABD izliyor” diye yazdı.

Indiana Üniversitesi'nden Hüseyin Banai, Amerika'nın Sesi'ne yaptığı açıklamada, ekonomik sorunlar ve zenginliklerin eşit olmayan biçimde dağıtılmasının 1979 devriminden beri İran'ın bir parçası olduğuna dikkat çekti ancak şimdi protestoların patlak vermesinde başka ilave faktörlerin de bulunduğunu söyledi.

Banai, bu faktörü, "Şimdi farklı olan, rejimin üst düzey üyelerinin kamu parasını ya da yaptırımlar kalktıktan sonra yeni serbest kalan parayı İran'daki ortalama bir kişinin hiç de yararına olmayan alanlarda harcaması”şeklinde açıkladı. Uzman, İran rejiminin Yemen ya da Suriye'de Tahran'ın jeopolitik çıkarlarını daha ileriye götürme çabasını da bu faktörler arasında saydı.

Banai, geçmişte protestolara öğrenciler, akademisyenler ve aktivistlerin öncülük ettiğini ama şimdi sokaklara dökülenlerin çalışan sınıf olduğunu ve bunu daha az organize biçimde yaptıklarını belirtti.

Ruhani, meclis liderlerine yaptığı konuşmada, ABD, İsrail ve Suudi Arabistan dahil yabancı ülkeleri İran'da huzursuzluğu kışkırtmakla suçladı.