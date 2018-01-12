Trump, İran ile nükleer anlaşmayı uzatmaya karar verdi

EPA
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nükleer anlaşmayı son bir kez daha uzatmaya karar verdi.
Trump'ın imzalayacağı feragat ile İran'a uygulanan yaptırımların 120 gün daha ertelenmesi söz konusu olacak.
Trump yönetiminden bir yetkilinin açıklamasına göre eğer 120 gün içinde anlaşmada bir değişiklik yapılmazsa ABD tek taraflı olarak anlaşmadan çekilecek.
2015 yılında ABD'nin eski başkanı Barack Obama döneminde imzalanan anlaşma ile İran'ın uranyum zenginleştirme programının 2025 yılına kadar ertelenmesi kararı alınmıştı.
Ancak Beyaz Saray bu sürenin sonsuza dek gitmesini istiyor.
Trump uzun zamandır eleştirdiği anlaşmadan çekilebileceğini aktarmıştı.
Suudi Arabistan'da tarihi fotoğraf!
Son dakika! Trump İran ile nükleer anlaşmayı uzattı
Türkiye'den ABD'ye son dakika seyahat uyarısı tepkisi!
Her satırı ayrı skandal! Ehliyetine bakınca polis şaşkına döndü
İYİ Parti toplantısına katıldı, MHP'yi karıştırdı! 'İhraç' istemi...
Kızı feryat etmişti! Cinayet zanlısı emniyete gidip 'ben geldim' dedi
Meral Akşener: Bahçeli bize tavsiye verebilecek konumda değil
Genç kızı günlerce eve hapsetti! Şiddet uygulayıp, tecavüz etti!
Türkiye'nin konuştuğu olayda 4 yıl sonra flaş karar
Fiyatı dudak uçuklattı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum