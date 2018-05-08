Trump İran Kararını Açıkladı

Başkan Donald Trump, ABD'nin İran'la yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan çekildiğini açıkladı. Batılı müttefiklerinin çağrılarını reddeden Trump, seçim kampanyası sırasında çekilme vaadinde bulunmuştu.
Çekilme kararı sonrasında, İran'ı hedef alan ve anlaşma sonrasında askıya alınan Amerikan yaptırımları yeniden uygulamaya sokulacak.
Trump, nükleer programın sınırlandırılması karşılığında yaptırımların kaldırılmasını öngören 2015 tarihli anlaşmayı, ciddi kusurlar içerdiği gerekçesiyle sert eleştiriyor ve “felaket” olarak nitelendiriyordu.
Anlaşmanın İran’ın balistik füze denemelerini durdurma açısından hiçbir katkı sağlamadığını savunan Trump, anlaşmadaki belirli hükümlerin de süresinin bulunduğuna dikkat çekiyordu.
İsrail ise İran’ı nükleer programı hakkında yalan söylemek ve hile yapmakla suçluyor.
İki hafta önce Beyaz Saray’da Trump’ın konuğu olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, anlaşmanın mükemmel olmadığını bildiğini ancak şu anda bir “B planı” bulunmadığını söylemişti.
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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nükleer anlaşmadan çekildiğini açıkladı
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