Trump: ‘İran Lideriyle Ön Koşulsuz Görüşürüm’

Başkan Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yle ön koşulsuz görüşebileceğini söyledi.
Trump, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’yle Beyaz Saray’daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında bir soruyu yanıtlarken, İranlı liderin istemesi halinde Ruhani’yle “görüşebileceğini” belirtti.
İranlılar’la olası bir görüşmeyi hiçbir ön koşul olmadan yapabileceğini kaydeden Trump, “Görüşmek isterlerse görüşürüz. Herkesle görüşürüz. Ben müzkareye inanıyorum, özellikle de savaşın sözkonusu olduğu durumlarda... İranlılar’la da istedikleri takdirde elbette görüşürüm” diye konuştu.
Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le görüşmelerinin de çok verimli geçtiğine işaret etti.
Donald Trump bir başka soru üzerine, Rusya’ya yönelik yaptırımların devam edeceğini belirtti.
Ayrıca Trump, Kongre’nin göçmenlik reformunu geçirmemesi halinde hükümeti kapatma tehdidini yineledi. Trump, “Amerika içerisinde yıllardır sürdürülen tartışmalardan sonra sınır güvenliğine sahip olamazsak, hükümeti kapatmaktan hiçbir rahatsızlık duymam” diye konuştu.
Amerika-Meksika sınırına duvar inşası için talep ettiği 25 milyar dolarlık bütçe ve göçmenlik konusundaki diğer tekliflerinin kendisi için “kırmızı çizgi” olup-olmadığının üzerine Trump, “Müzakere için her zaman alan bırakırım” ifadesini kullandı.
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