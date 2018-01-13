ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yaptırımlar konusunda beklenen kararını açıkladı. Trump, Cuma günü yaptığı açıklamada İran ile yapılan nükleer anlaşmaya "son bir şans" daha vererek İran'a yönelik yaptırımların bir süre daha askıda kalacağını açıkladı.

Ancak ABD Başkanı Trump, 2015 yılında yapılan anlaşmanın yeniden müzakere edilmesi, hataların giderilmesi ve İran'a daha sert koşulların getirilmesi gerektiğini savundu. "Bunun son bir şans" olduğu kaydeden Trump, aksi taktirde yaptırımların bir kez daha ertelenmeyeceğini ve ABD'nin nükleer anlaşmadan çekileceğini söyledi.

ABD hükümet kaynaklarından edinilen bilgiye göre Trump'ın bu kararı yaptırımların 120 gün daha ertelenmesini öngörüyor.

İran'dan tepki

İran'dan ise Trump'ın açıklamalarına tepki geldi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, anlaşmanın yeniden müzakereye açık olmadığını söyledi. Zarif,açıklamanın, sağlam bir uluslararası anlaşmayı Trump'ın çaresizce bozma çabalarından biri olduğunu söyledi.

Tahran yönetimi, İran için koşulların sertleştirilmesi durumunda anlaşmanın hükümsüz sayılacağı yönünde uyardı.