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Trump İran’daki Protestolarla İlgili Tweet Atmaya Devam Ediyor

01.01.2018 00:15 | Son Güncelleme 55 dakika önce

Amerika Başkanı Donald Trump, Pazar günü de İran’daki protestolarla ilgili tweet attı. Trump, tweet mesajında “İnsanlar sonunda paralarının nasıl çalındığını ve terörizme israf edildiğini anlıyorlar” dedi.

Amerika Başkanı Donald Trump, Pazar günü de İran'daki protestolarla ilgili tweet attı. Trump, tweet mesajında "İnsanlar sonunda paralarının nasıl çalındığını ve terörizme israf edildiğini anlıyorlar” dedi.

Trump, "İranlılar daha fazla katlanmayacaklar gibi, Amerika insan hakları ihlallerini yakından izliyor” ifadelerini de kullandı.

İran ise Amerika Başkanı Donald Trump'ın ülkedeki protestocuları destekler nitelikte tweet atmasına tepkili.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Bahram Ghasemi, İran halkının Amerikalı yetkililer ya da Trump'ın fırsatçı söylemlerine itibar etmeyeceğini belirtti.

Trump, Cumartesi günü de İran'daki ekonomik durumu protesto edenlere destek vermiş, bütün dünyanın İran'ın iyi insanlarının değişim isteğini anladığını kaydetmişti.

Trump, Cumartesi günkü tweet paylaşımında, İranlı liderlerin kendi insanlarından korktuğunu kaydetmiş, baskıcı rejimlerin sonsuza kadar süremeyeceğini belirtmişti.

Trump ayrıca İran halkının seçim yapacağı günün geleceğini de ifade etmiş ve ‘dünya izliyor' demişti.

İran'da protesto gösterileri Çarşamba günü başlamış ve birçok kente yayılmıştı. Ülkedeki ekonomik durumu protesto eden göstericiler yönetime de hükümete özellikle de Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'e tepki gösteriyor.

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