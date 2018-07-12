Trump: ‘İran’la Gerginlik Tırmanabilir’

Başkan Donald Trump, ülkesini İran’la nükleer anlaşmadan çekmesinden sonra ABD ve İran arasındaki gerginliğin “tırmanışa geçebileceği” öngörüsünde bulundu. Ancak bunun tam olarak nasıl bir “tırmanış” olacağı hakkında ayrıntı vermedi.

Amerikan yönetimi yetkilileri Brüksel’deki NATO zirvesinde Avrupa ülkelerini İran’ın Ortadoğu ve ötesinde istikrar bozucu faaliyetlerinde kullanabileceği tüm fon akışını kesmeleri yönünde baskı yaptı.

Trump, İran’ın şu anda ABD’ye “daha saygılı” davrandığını iddia etti ancak bunu destekleyecek bir kanıt ortaya sunmadı. Amerikan başkanı, Tahran’ın yeniden yürürlüğe konan yaptırımlar etkisini hissettirince müzakereler yapılmasını isteyeceğini savundu.

Brüksel’de NATO zirvesinin ardından düzenlediği basın toplantısında Trump, “Bizimle İran arasında bir tırmanmanın olabileceğini söyleyebilirim. Geçmişe göre bize şu anda çok daha saygılı davranıyorlar. Birçok sorun yaşadıklarını ve ekonomilerinin çökmekte olduğunu biliyorum. Ancak size şunu söyleyeceğim; bir noktada beni arayacaklar ve ‘Bir anlaşma yapalım’ diyecekler ve bir anlaşma yapacağız. Ama şu anda canları yanıyor” diye konuştu.