Trump: ‘İran’la Gerginlik Tırmanabilir’

Başkan Donald Trump, ülkesini İran’la nükleer anlaşmadan çekmesinden sonra ABD ve İran arasındaki gerginliğin “tırmanışa geçebileceği” öngörüsünde bulundu. Ancak bunun tam olarak nasıl bir “tırmanış” olacağı hakkında ayrıntı vermedi.
Amerikan yönetimi yetkilileri Brüksel’deki NATO zirvesinde Avrupa ülkelerini İran’ın Ortadoğu ve ötesinde istikrar bozucu faaliyetlerinde kullanabileceği tüm fon akışını kesmeleri yönünde baskı yaptı.
Trump, İran’ın şu anda ABD’ye “daha saygılı” davrandığını iddia etti ancak bunu destekleyecek bir kanıt ortaya sunmadı. Amerikan başkanı, Tahran’ın yeniden yürürlüğe konan yaptırımlar etkisini hissettirince müzakereler yapılmasını isteyeceğini savundu.
Brüksel’de NATO zirvesinin ardından düzenlediği basın toplantısında Trump, “Bizimle İran arasında bir tırmanmanın olabileceğini söyleyebilirim. Geçmişe göre bize şu anda çok daha saygılı davranıyorlar. Birçok sorun yaşadıklarını ve ekonomilerinin çökmekte olduğunu biliyorum. Ancak size şunu söyleyeceğim; bir noktada beni arayacaklar ve ‘Bir anlaşma yapalım’ diyecekler ve bir anlaşma yapacağız. Ama şu anda canları yanıyor” diye konuştu.
ABD Avrupa ülkelerine İran baskısını arttırıyor
NATO zirvesinin sona ermesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da bugün Avrupalı yetkililerle biraraya gelerek, “terörizm ve vekalet savaşları” faaliyetlerinden dolayı İran’a baskının arttırılması mesajını yineledi.
Pompeo görüşmelerden önce twitter’dan paylaştığı mesajda, “Müttefiklerimiz ve ortaklarımızı İran rejimine karşı ekonomik baskı kampanyamıza katılmaya çağırıyoruz. Rejimin terörizm ve vekalet savaşlarına mali destek sağlamada kullandığı tüm mali kaynakları kesmeliyiz. İran’ın bundan sonra ne zaman nerede terörizm, şiddet ve istikrarsızlığı kışkırtmaya çalışabileceğini kestirmek zor” ifadesini kullandı. Amerikalı bakan, twitter mesajına, İran’ın 1978’den bu yana Avrupa’da en az 11 terör saldırısını desteklemekle suçlayan bir harita iliştirdi.
Başka bir mesajında da Pompeo, “İran, BM Güvenlik Konseyi kararlarını açıkça ihlal ederek Ortadoğu geneline silahlar göndermeye devam ediyor. İran rejimi yapabildiği her yerde sorun başlatmak istiyor. Bunu durdurmak bizim sorumluluğumuz” dedi.
Amerikalı yetkililer, dünya genelinde yabancı hükümetleri İran’dan petrol alımını durdurmaları gerektiği aksi takdirde yaptırımlara maruz kalacakları yönünde uyarıyor. Pompeo da İran’ı, büyükelçiliklerini kullanarak Avrupa’da terör saldırıları planları yapmakla suçluyor.
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