Trump İran’la İlgili Beklenen Kararını Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a nükleer anlaşma kapsamında sağlanan yaptırım muafiyetini, son kez uzatma kararı aldığı açıklandı.

Trump'ın İran'a yönelik yaptırımlarını yeniden uygulamaya koymayacağı ve nükleer anlaşmanın şimdilik devam edeceği belirtildi.

Trump yönetiminden bir yetkili, İran anlaşmasının güçlendirilmesi için 120 gün içinde bir ek metin oluşturulmazsa, ABD'nin tek taraflı olarak çekileceğini söyledi.

Bununla birlikte Maliye Bakanlığı 14 İranlı kişi ve kuruluşa yeni yaptırımlar uygulanacağını da açıkladı.

Yetkili, bir Beyaz Saray açıklamasıyla duyurulması beklenen kararın Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve ulusal güvenlik danışmanı H.R McMaster ile Trump arasında uzun görüşmeler sonunda alındığını belirtti.

Yetkiliye göre Trump bu görüşmede, nükleer anlaşmanın ABD'yi zayıf konuma düşürdüğünü; ancak anlaşmanın koşullarını sertleştirmek için şimdilik çekilmediğini savundu.