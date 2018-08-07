HABER

Trump: İran'la iş yapan bizimle yapamaz

07.08.2018 14:55 | Son Güncelleme

ABD'nin İran'a karşı yeni yaptırımlarının yürürlüğe girmesinin ardından bir mesaj yayınlayan Başkan Trump, Tahran'la iş yapan devletleri uyardı.

Trump: İran'la iş yapan bizimle yapamaz

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran'a karşı getirdiği yeni yaptırımların bugün yürürlüğe girmesi sonrası Twitter üzerinden bir mesaj paylaşarak Tahran yönetimi ile ticari ilişkileri bulunan devletleri uyardı.

Trump, mesajında "İran yaptırımları resmen başladı. Bugüne kadar uygulanan en sert bu yaptırımlar Kasım itibarıyla daha üst bir düzeye taşınacak. İran ile iş yapan hiç kimse ABD ile iş yapamayacak. DÜNYA BARIŞI istiyorum, daha azını değil!" ifadelerini kullandı.

Bugün yürürlüğe giren yaptırımlar İran'ın finans sektöründe ABD doları ile yapılan işlemleri, altın ve değerli metallerin ticaretini, otomotiv sektörü ve ticari uçakların satın alımını kapsıyor; ayrıca sanayiye ilişkin yazılım alımına engeller getirilmesi öngörülüyor.

Türkiye de etkilenebilir

Trump'ın Twitter mesajında "İran ile iş yapan hiç kimse ABD ile iş yapamayacak" ifadesi Kasım ayında başlaması planlanan ve İran'ın petrol ticaretini hedef alan yaptırımlar dolayısıyla Türkiye'yi de etkileyebilir. Washington yönetimi İran'la bu alanda ticaret yapan ülkelerden ticaretlerini kesmeleri talebinde bulunuyor.

Ham petrol ihtiyacının yarısından fazlasını İran'dan karşılayan Türkiye'nin ise bu çağrıya uyması durumunda büyük bir ekonomik kayba uğrayacağı tahmin ediliyor.

Bu doğrultuda İran'a uygulanacak yeni yaptırımları görüşmek üzere ABD Hazine ve Dışişleri bakanlıklarından bir heyet Temmuz ayında Ankara'yı ziyaret ederek Türkiye'den beklentilerini dile getirmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Türkiye'nin İran'a karşı getirilecek yaptırımlara uymak zorunda olmadığını söylemişti.

DW/ÇÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Almanya'yı sarsan istismar davasında karar çıktıAlmanya'yı sarsan istismar davasında karar çıktı
ABD'ye gidecek heyet belli olduABD'ye gidecek heyet belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

İlginizi Çekebilir

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

ABD'nin İran'a yaptırımları başlıyor! Türkiye ile yeni krizleri başlatabilir (Dolardan tarihi rekor)

ABD'nin İran'a yaptırımları başlıyor! Türkiye ile yeni krizleri başlatabilir (Dolardan tarihi rekor)

Tayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptı

Tayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptı

Bir ağdacının sırları: "Genital ağda sırasında müşterilerin gözünde psikolojik danışmana dönüşürüm"

Bir ağdacının sırları: "Genital ağda sırasında müşterilerin gözünde psikolojik danışmana dönüşürüm"

Pes! Kocasını aldattı, yakalanınca yaptığı şey kan dondurdu

Pes! Kocasını aldattı, yakalanınca yaptığı şey kan dondurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden flaş yalanlama

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden flaş yalanlama

FT: Erdoğan ekonomide Putin'in izinden gitmeli

FT: Erdoğan ekonomide Putin'in izinden gitmeli

ABD'ye gidecek heyet belli oldu

ABD'ye gidecek heyet belli oldu

Sevgilisini ve doğmamış çocuğunu savaş baltasıyla öldürdü!

Sevgilisini ve doğmamış çocuğunu savaş baltasıyla öldürdü!

Son dakika... Almanya'da Frankfurt Havalimanı tahliye edildi

Son dakika... Almanya'da Frankfurt Havalimanı tahliye edildi

Sevimli ayının filmi yasaklandı!

Sevimli ayının filmi yasaklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.