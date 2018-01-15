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Trump: Irkçı değilim

15.01.2018 05:41 | Son Güncelleme 7 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, bazı Afrika ülkeleri ve Haiti'yi 'bok çukuru' olarak nitelendirdiğine yönelik iddialara yanıt vererek 'ırkçı olmadığını' söyledi.

AFP/Getty

ABD Başkanı Donald Trump, bazı Afrika ülkeleri ve Haiti'yi 'bok çukuru' olarak nitelendirdiğine yönelik iddialara yanıt vererek 'ırkçı olmadığını' söyledi.

Pazar gecesi golf oynamaya giderken gazetecilere konuşan Trump, "Irkçı biri değilim. Röportaj yapabileceğiniz en az ırkçı insan benim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis'te mülteciler konulu bir görüşmede sinirlenerek, "Bu bok çukuru ülkelerden niye bu insanları kabul ediyoruz?" cümlesini sarf ettiği öne sürülmüştü.

Washington Post gazetesinin duyurduğu haberde Trump'ın bu cümleyi Afrika ülkeleri, El Salvador ve Haiti'yi kast ederek kullandığı belirtildi.

Trump, iddiaların ardından yazdığı Twitter mesajında "Toplantıda kullandığım dil sertti, ama kullandığım dil bu değildi. Asıl gerçekten sert olan yapılan tuhaf teklifti" demişti.

Bazı Demokrat Partililer, Trump'ın bu sözlerini 'ırkçı' olarak tanımlayarak kınadı.

Hükümet kapanabilirTrump, son zamanlarda Çocuk Göçmenlere İstisnai Muamele (DACA) adlı program etrafında dönen tartışmalar kapsamında da eleştiriliyor.

Beyaz Saray, çocuk yaşta ABD'ye giren ve 'Hayalperestler' lakaplı göçmenleri koruyan DACA'yı sona erdirmek istediğini söylemişti.

Ancak Trump gazetecilere Pazar gecesi yaptığı açıklamada, "DACA ile ilgili biz bir anlaşma yapmak istiyoruz ama Demokratlar istemiyor" dedi.

Cumhuriyetçiler ve Demokratlar yeni bir göç yasa tasarısı üzerinde beraber çalışıyor.

Eğer 19 Ocak'a kadar bu programla ilgili olarak da bir anlaşmaya varılmazsa Kongre'den bütçe geçmeyebilir ve böylece hükümet kapanabilir.

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