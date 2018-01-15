Trump: ‘Irkçı Değilim’

Başkan Donald Trump, Haiti, El Salvador ve Afrika'dan gelen göçmenlerden bahsederken bu ülkeler için argo kelime kullandığı iddialarının ardından, "ırkçı olmadığını” söyledi.
Trump, Florida eyaletindeki konutu Mar-a-Lago'da bir gazetecinin sorusunu yanıtlarken, "Bugüne kadar röportaj yaptığınız en az ırkçı kişiyim” dedi.
Başkan Trump, yıllar önce aileleriyle birlikte yasadışı olarak Amerika'ya getirilen 800 bin civarında genç göçmeni sınırdışı edilmekten koruyan anlaşmaya varmak için "hazır, istekli ve muktedir” olduğunu belirtti. Ancak Trump, "Dürüst olmam gerekirse, Demokratlar'ın bir anlaşmaya varmak istediğini düşünmüyorum” ifadesini kullandı. Trump daha önce de DACA olarak bilinen bu programın "muhtemelen bittiğini” kaydetmişti.
Trump Demokrat Kongre üyelerinin "sınırda güvenliği, uyuşturucuları durdurmayı istemediklerini, buna karşın savunma harcamalarını kesmek istediklerini” iddia etti. Trump, Twitter üzerinden yaptığı yorumda, "Benim standardım çok basit, önce Amerika ve Amerika'yı tekrar güçlü yapmak” dedi.
Trump'ın Beyaz Saray'da Kongre üyeleriyle toplantısında Haitili, Salvadorlu ve Afrikalı göçmenler için argo ifadeler kullandığı iddiaları, bir önceki başkan Barack Obama'nın hayata geçirdiği DACA uygulamasının yenilenmesi müzakerelerini belirsizliğe sokmuş durumda.
DACA konusunda Beyaz Saray'la Kongre arasında yürütülen görüşmeler, Cuma geceyarısı itibariyle süresi dolacak olan ve hükümete harcama yetkisi veren geçici bütçenin süresinin uzatılması konusundaki toplantılarla bağlantılı şekilde yürüyor.
Beyaz Saray'da geçen haftaki toplantıda bulunanların bazılarına göre, Trump Amerika'nın neden Haiti, El Salvador ve Afrika'dan göçmen kabul ettiğini sorguladı ve bunun yerine Norveç gibi ülkelerden daha fazla göçmenin gelmesini istediğini kaydetti. Trump'ın ayrıca, göçmenlik reformuna yönelik bir düzenlemeden Haiti'yi dışlamak istediğini söylediği iddia edildi.
Beyaz Saray, Trump'ın göçmenler için argo kelime kullandığı iddiasını yalanlamazken, Trump'tan ise üstü kapalı bir yalanlama geldi. Trump, "DACA toplantısında kullandığım ifade sertti ama kullanılan dil bu değildi” dedi.
Trump paylaştığı Twitter mesajında, "Haiti hakkında aşağılayıcı hiçbir şey söylemedim. Demokratlar tarafından uyduruldu. Haitililerle harika bir ilişkim var. Bundan sonraki toplantıları herhalde kayda almak lazım – Maalesef hiç güven yok” ifadesini kullandı.
Oval Ofis'teki toplantıda bulunan Demokrat senatör Dick Durbin, Trump'ın "nefret dolu, rezil ve ırkçı” ifadeler kullandığını öne sürdü.
Trump'ın yalanlamasına, Cumhuriyetçi senatörler Tom Cotton ve David Perdue'den ise destek geldi.
Cotton CBS'de katıldığı "Face the Nation” adlı programda, "Ben duymadım ve Dick Durbin'e göre Donald Trump'tan daha uzakta oturmuyorum” derken, Perdue da ABC televizyonunda, Trump'ın bu ifadeleri kullandığını kesin dille yalanladı.
Başkan Trump, DACA'nın uzatılmasını ABD-Meksika sınırında inşa edilmesinde ısrarcı olduğu duvara fon sağlanması koşuluna bağlıyor.
Birçok Demokrat ise, DACA'nın uzatılmasını, zaten karşı çıktıkları duvar inşasından ayrı bir konu olarak ele alınması gerektiğini savunuyor.
Trump'ın bazı ülkeler için sert ifadeler kullandığı iddiaları, Demokratların yanısıra bazı Cumhuriyetçiler tarafından da kınanmıştı.
Trump geçen Eylül ayında DACA'nın sona erdirilmesine yönelik kararname imzalamış ancak Kongre'ye program üzerinde düzeltmeler yapması için 5 Mart'a kadar süre tanımıştı.
Polis ve askerlerin kaldığı çadır kentte korkutan yangın!
Rus uzmanlar: Erdoğan'ın sabrı taşıyor
Bir tıkla ikizinizi bulun! Google'dan yeni özellik
Fransa Cumhurbaşkanı Macron erotik roman yazmış!
Minibüste engelli vatandaşı darp eden o caniler için karar verildi
Korkunç cinayet! Kiralık katil kimlikleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü
Öğrencisini darp etti! Psikolojisi düzelsin diye muska hediye etti
Ünlülerin çıplak görüntülerini yayan iCloud hacker'larına ceza
'Beni kullandı' dedi, ünlü ismin yaptıklarını bir bir ifşa etti!
İşinden sıkıldı, eskort oldu!
'Erdoğan'ı da, Bahçeli'yi de yakından tanırım, cumhurbaşkanlığı seçimini bu yıl yapacaklar'
'İYİ Parti'nin oy oranı en az yüzde 20, seçimi Meral Akşener kazanır'