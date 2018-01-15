Trump: ‘Irkçı Değilim’

Son Güncelleme 6 saat önce 15.01.2018 19:51 |6 saat önce

Trump, Florida eyaletindeki konutu Mar-a-Lago’da bir gazetecinin sorusunu yanıtlarken, “Bugüne kadar röportaj yaptığınız en az ırkçı kişiyim” dedi.

Başkan Donald Trump, Haiti, El Salvador ve Afrika'dan gelen göçmenlerden bahsederken bu ülkeler için argo kelime kullandığı iddialarının ardından, "ırkçı olmadığını” söyledi. Trump, Florida eyaletindeki konutu Mar-a-Lago'da bir gazetecinin sorusunu yanıtlarken, "Bugüne kadar röportaj yaptığınız en az ırkçı kişiyim” dedi. Başkan Trump, yıllar önce aileleriyle birlikte yasadışı olarak Amerika'ya getirilen 800 bin civarında genç göçmeni sınırdışı edilmekten koruyan anlaşmaya varmak için "hazır, istekli ve muktedir” olduğunu belirtti. Ancak Trump, "Dürüst olmam gerekirse, Demokratlar'ın bir anlaşmaya varmak istediğini düşünmüyorum” ifadesini kullandı. Trump daha önce de DACA olarak bilinen bu programın "muhtemelen bittiğini” kaydetmişti. Trump Demokrat Kongre üyelerinin "sınırda güvenliği, uyuşturucuları durdurmayı istemediklerini, buna karşın savunma harcamalarını kesmek istediklerini” iddia etti. Trump, Twitter üzerinden yaptığı yorumda, "Benim standardım çok basit, önce Amerika ve Amerika'yı tekrar güçlü yapmak” dedi.

Trump'ın Beyaz Saray'da Kongre üyeleriyle toplantısında Haitili, Salvadorlu ve Afrikalı göçmenler için argo ifadeler kullandığı iddiaları, bir önceki başkan Barack Obama'nın hayata geçirdiği DACA uygulamasının yenilenmesi müzakerelerini belirsizliğe sokmuş durumda. DACA konusunda Beyaz Saray'la Kongre arasında yürütülen görüşmeler, Cuma geceyarısı itibariyle süresi dolacak olan ve hükümete harcama yetkisi veren geçici bütçenin süresinin uzatılması konusundaki toplantılarla bağlantılı şekilde yürüyor. Beyaz Saray'da geçen haftaki toplantıda bulunanların bazılarına göre, Trump Amerika'nın neden Haiti, El Salvador ve Afrika'dan göçmen kabul ettiğini sorguladı ve bunun yerine Norveç gibi ülkelerden daha fazla göçmenin gelmesini istediğini kaydetti. Trump'ın ayrıca, göçmenlik reformuna yönelik bir düzenlemeden Haiti'yi dışlamak istediğini söylediği iddia edildi. Beyaz Saray, Trump'ın göçmenler için argo kelime kullandığı iddiasını yalanlamazken, Trump'tan ise üstü kapalı bir yalanlama geldi. Trump, "DACA toplantısında kullandığım ifade sertti ama kullanılan dil bu değildi” dedi.