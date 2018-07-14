Trump İskoçya’da da Protesto Edildi

Başkan Donald Trump, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le yapacağı tarihi zirveye iki gün kala Cumartesi gününü golf oynayarak ve Twitter mesajları paylaşarak geçirdi. Bu arada Trump, İngiltere ziyareti sırasında Londra’da binlerce kişi tarafından protesto edildikten sonra, haftasonunu geçirdiği İskoçya’da da protestolarla karşılandı.

Danışmanları Trump’ın haftasonu boyunca İskoçya’daki kendisine ait golf kulübünde Putin’le Helsinki’de yapacağı zirveye hazırlanacağını açıkladı.

Trump sabah erken saatlerde paylaştığı mesajda, “İskoçya’ya vardım ve iki gün boyunca toplantılar, telefon görüşmeleri ve biraz da ana egzersiz aktivitem olan golfle zamanımı geçireceğim Trump Turnberry’de olacağım. Hava çok güzel ve bu yer harika” diye yazdı.

Trump golf oynadığı sırada dışarda da “Trump’a Hayır, KKK’ye Hayır, Irkçı ABD’ye Hayır” şeklinde sloganlar atan protestocular vardı. Bir BBC muhabiri, Trump’ı protestoculara el sallarkenki görüntüsünü çekti.

Trump’ı hem İngiltere hem de İskoçya’da binlerce kişi protesto etti. İskoçya’nın başkenti Edinburgh’da da 10 bin civarında kişi sokaklara döküldü. Trump’ın, eşi Melania’yla birlikte kaldığı konutunun üzerinde, Amerikan başkanının çevre ve göçmenlik konularındaki politikalarını eleştiren, “Trump: Seviyenin Çok Altında” yazılı pankartın asılı bir paraşüt uçuruldu.