Trump İskoçya’da da Protesto Edildi

Başkan Donald Trump, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le yapacağı tarihi zirveye iki gün kala Cumartesi gününü golf oynayarak ve Twitter mesajları paylaşarak geçirdi. Bu arada Trump, İngiltere ziyareti sırasında Londra’da binlerce kişi tarafından protesto edildikten sonra, haftasonunu geçirdiği İskoçya’da da protestolarla karşılandı.
Danışmanları Trump’ın haftasonu boyunca İskoçya’daki kendisine ait golf kulübünde Putin’le Helsinki’de yapacağı zirveye hazırlanacağını açıkladı.
Trump sabah erken saatlerde paylaştığı mesajda, “İskoçya’ya vardım ve iki gün boyunca toplantılar, telefon görüşmeleri ve biraz da ana egzersiz aktivitem olan golfle zamanımı geçireceğim Trump Turnberry’de olacağım. Hava çok güzel ve bu yer harika” diye yazdı.
Trump golf oynadığı sırada dışarda da “Trump’a Hayır, KKK’ye Hayır, Irkçı ABD’ye Hayır” şeklinde sloganlar atan protestocular vardı. Bir BBC muhabiri, Trump’ı protestoculara el sallarkenki görüntüsünü çekti.
Trump’ı hem İngiltere hem de İskoçya’da binlerce kişi protesto etti. İskoçya’nın başkenti Edinburgh’da da 10 bin civarında kişi sokaklara döküldü. Trump’ın, eşi Melania’yla birlikte kaldığı konutunun üzerinde, Amerikan başkanının çevre ve göçmenlik konularındaki politikalarını eleştiren, “Trump: Seviyenin Çok Altında” yazılı pankartın asılı bir paraşüt uçuruldu.
Twitter’dan Obama’yı ve CNN’i hedef aldı
Bu arada Trump dün ABD’deki Rusya soruşturması kapsamında 12 Rus askeri istihbarat yetkilisinin bilgisayar korsanlığı yapmakla suçlanmasıyla ilgili ilk kez yorum yaptı. Trump, bir önceki başkan Barack Obama’yı Rusya’nın seçimlere müdahelesini durduramamakla suçladı.
Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein’in açıkladığı iddianamelerde Ruslar Demokratik Parti Ulusal Komisyonu, Demokratik Parti Kongre Kampanyası Komisyonu ve Demokratik Parti başkan adayı Hillary Clinton’ın kampanyasının bilgisayar ağlarına sızmakla ve daha sonra da çalınan elektronik postaları seçimden önceki aylarda internette yayınlamakla suçlanıyor.
Twitter mesajında Trump, “Dün 12 Rus hakkında duyduğunuz haberler Trump yönetimi sırasında değil Obama yönetimi sırasında oldu” ifadesini kullandı ve Obama’nın “özellikle seçimlerden önce Eylül’de FBI tarafından bilgilendirildiği haberinden sonra neden birşey yapmadığını” sorguladı.
Trump ayrıca CNN’in başkanı Jeff Zucker’ı hedef aldı. Zucker’a “Little Jeff Z” (Küçük Jeff Z) lakabını takan Trump, “Çok komik! Yalan Haber CNN’e demin baktım, (CNN muhabiri) Jim Acosta’yı (aslında iyi bir çocuk) dün ezmemi haber yapıp yapmadıklarını görmek için uzun zamandır ilk kez bunu yaptım (reytinglerde kıvranıyorlar). Yapmadılar!” diye yazdı. Ancak aslında CNN, Trump’la İngiltere Başbakanı Theresa May’in ortak basın toplantısı sırasında yaşanan bu diyaloğu haberleştirmiş ve Acosta’yla bu konuda canlı bağlantı yapmıştı.
Trump basın toplantısında soru sormak isteyen Acosta’ya, “CNN yalan haber yapıyor. CNN’den soru almıyorum” diyerek söz hakkı vermemiş, onun yerine “gerçek bir kanala gidelim” diyerek Fox News muhabirine soru sordurmuştu.
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