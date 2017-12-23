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Trump İslam alemini bir kez daha ayağa kaldırabilir

DÜNYA HABERLERİ | 23.12.2017 14:44 | Son Güncelleme 12 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından İslam alemini bir kez daha ayağa kaldıracak bir karar almaya hazırlandığı öne sürüldü.

Trump İslam alemini bir kez daha ayağa kaldırabilir

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, ABD'nin Kudüs konusunda yeni açıklamalar yapabileceği yönünde bilgiler bulunduğunu bildirdi.

Haniye, Hamas'ın Gazze'de düzenlediği 11. Bilimsel Kudüs Konferansında yaptığı konuşmada, "ABD yönetiminin, (İsrail'i) Yahudi devleti olarak tanıyabileceği, tüm Yahudi yerleşim birimlerinin Kudüs'e ait olduğunu ve Filistinli mültecilerin dönüş hakkı olmadığını açıklayabileceği yönünde ilgili kesimlerden elimize ulaşan bazı bilgiler var" dedi. Haniye, söz konusu "ilgili kesimler" hakkında ise herhangi bir bilgi vermedi.

Filistin'in iç meselelerinin düzeltilmesi ve barış sürecinin kapsamlı şekilde gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Haniye, Filistin direnişi üzerindeki ellerin çekilmesi gerektiğini ifade etti.

Haniye, Filistin yönetiminden de "İsrail ile güvenlik koordinasyonu meselesi ve Oslo Anlaşması konusunda net bir tutum sergilemesini" talep etti.

İsrail'in Kudüs'teki her türlü uygulamasının boş ve geçersiz olduğunu vurgulayan Haniye, "Kudüs, Filistin devletinin siyasi, Müslümanların dini ve özgür dünyanın insani başkentidir" ifadesini kullandı.

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ABD Trump

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
DÜNYANIN BAŞINA GELEN BİR BELA TEZ GÜNDE AMANSIZ BİR HASTALIĞA YAKALANIR DA YOK OLUR GİDER. DÜNYA SULH OLUR
YAHUDİ TURUMP ABD DE SEVİLMİYON ABD NİN BAŞINI YAKMAK İÇİN BAŞKAN OLDUN
'Trump İslam alemini bir kez daha ayağa kaldırabilir' Bahsetiğin alem batı özelikle ABD kırbaja alıştırmış bu yuzden kimse ayağa mayağa kalkmaz, ilk kez kalkmadı, ikinci kez kalkmadı, üçüncü kez kalkmadı şimdide kalkmaz,. Gülen inek Emirler BM oylmasından önce ne dediler? Ne yapsalar yapsınlar hiç kimse ayağa kalkmaz, Domuzlar yiye yiye hareket edecek durumda değiler
Politikacıların bazıları toplumsal tabanlarını kaybettikçe kendi toplumlarını arkasına çekmek için diğer toplumlarla farklılıkları körükleyerek kendi toplumunu arkasına çekmeye çalışıyorlar ki bunun canlı örneği hem dünyada hem ülkemizde malisef mevcut bu yüzden dünyanın geleceği pek aydınlık değil.
Trump kovana çomak sokmak için başkan yapılmış birisi, bu Ortadoğuda daha fazla milliyetçi ve dinci radikal örgütlerin şiddetin ortaya çıkmasına yol açacaktır. Otoriter tek adam yönetimleri ortadoğunun kaderi okacak gibi..
Bütün gelişmeler gösteriyor ki artık bu gün ABD,  Osmanlının 1757’ lerdeki konumunda. Şimdi birileri çıkıp Trump’a şöyle demeli:  “Başkanım! ABD yaşlı bir aslana benzer. Uzaktan heybetli görünür, lakin dişleri dökülmüştür. Eğer bir savaşa girerse rakipleri onun bu durumunu fark eder…"  İnşallah Dünyaya ABD inin pençelerinin söküldüğünü, dişlerinin döküldüğünü Ümmet-i Muhammed gösterecek. Rabbim o günleri bizlere göster.  
islam alemimi var ayağa kalkacak islam alemi darma dağın şia sünni vahabi alevi allahın kelamında peygamberin sünnetinde birleşeceklerki islam alemi ola birisini ingiliz bozmuş birisini yahudi bozmuş birisini haçlı bozmuz orjinalında birleşileçekci islam alemi ola tramp her ne edersen öpüp başımıza koyarız sizler güzel hayat yaşayın bizleride sömürün aklımız başımıza gelene atı alan üsküdarı geçer zaten şeytan ve nefis onlardan öldünmü camide cenaze namazı kılınır hesabını git hüzürü mahşerde vereceksin seni yoktan yaradana
şiir okudu hapse girdi başa getirildi oyunu kurdular ırak işgali ile oyun başladı apo sayın oldu kozmik odalar poyrazköyden silah göm çıkarlar pkk lı şemdin sakık ifadesi ile devleti faili meçhulcü gösterip pkk nın devletten öcüü alıp tv lerde krdistan programları ile alt yapıyı hazılrmalar.NE OLDU RTE NE OLDU VATANSIZ MNAFIK NASIL TR DEDİN NASIL KİMLE OYNADIYSAN ALAYI İLE DÜŞMAN OLDUN.SANA RAĞMEN BU VATANA BİŞEY OLMADI.DAHA DUR SEN SEN DAHA NELER GÖRECEN.DAHA İBRE SANA ETTİKLERİNE OYNADIKLARINA GİZLİ ORTAKLIKLARINA DÖNMEDİ.SEN SEYRET İZLE NELER OLUR DAHA ..İLAHİ ADALET ASLA ŞAŞMAZ.
İnsanlar artık paraya tapar olmuş Müslüman bir kardeşimiz için bile sadece laf edip dua eder duruma gelmişiz. Neden dersen Dua edelerin elinde imkan yok. Konuşanların sözde Müslümanları koruyanların gücü olsa da sadece konuşuyor. O Kadar can gitti ki küçücük çocuklar hamile kadınlar onların hiç bir değeri yokmuş gibi sadece laf ile kavga ediyorlar. Ama bu dünya konuşulan bir ülke olmasın gerekirse İnsanlar Müslümanlığın ( Gerçek Müslümanlık Allah Korkusu Olan Bir Müslümanlık ) etrafında toplansın. Kardeşlerimize sahip çıkalım laf ile değil gerçek manada. O zaman kardeş oluruz
adamı zaten yahudiler ve yahudi lobisi seçti bunlar daha başlangıç böyle giderse son suikaste gidecek abd başkanıda olmayacak tüm dünya nefret ediyor karısı dahil seveni yahudiler ve siyonizim bide parasını yiyen
HERKES ZANNEDİYOR Kİ TRUMP YÖNETİYOR ABD Yİ ARKASINDA Kİ LOBİLER VARYA ONLAR ŞEKİLLENDİRİYOR TRUMP ŞUNU SÖYLE ŞUNU YAP BÖYLE KONUŞ İŞTE O GÜÇLER VARYA DÜNYANIN BAŞINA BELA ONLARIN GIRTLAKLARINDAN TUTACAĞIZ İŞTE MÜKEMMEL TÜRK KAGAN GELDİĞİ VAKİT CENGİZ HAN GİBİ TİMUR GİBİ FATİH GİBİ KANUNİ GİBİ HESAP VERECEKLER DÜNYAYA
trump ceddini müslümanlarmı üfledi
BİZDE ŞUU DEVAMLI AŞIRI SOL GURUPLARIN ELEBAŞLIĞINI YAPARAK HEP TEPELERDE TUTULAN NEMALANAN KOLTUK KAPAN SOL PANKARTLARLA PKKNIN ŞEHİRDEKİ OYUNCUSU OLANBU GÜNE DEK HAK ÖZGÜRLÜK YÜRÜYÜŞ NARALARI İLE ÜLKEDE KAUS SEBEBİ OLMUŞ BEDELLERE ACILARA SEBEP DERNEK BİRLİK SENDİKALAR SES KESK DİSK YÖNETİCİLERİ BUYOLDAN SİYASETE ATLAYANLAR VEKİL OLAN SUÇLARI KAYITLI DELİLLİ ŞAHISLAR VAR ARŞİVLERDE.HER DAİM ASKER VE POLİSLE ÇATIŞMAYI KÖRÜKLEYEN ÖZGÜRLÜK NARALARI ATARAK ANKARANIN GÖBEĞİNDE KAUS ÇIKARAN KAUS TERÖR VE KARGAŞANIN ÖNCÜLERİ ŞU KESK DİSK YÖNETİCİLERİ ARŞİVLER DELİLDİR.YARGILANMALI HESAP SORULMALI..
Trump ın antipatisi tüm dünyaya yayıldı. Bazen güç gösterisi zayıfları da bir araya getirir ve birgün bir deli baş kaldırırsa abd ye tüm dünya saldırır diye düşünüyorum. Çok sürmez trump ı indirirler aşağıya. Eğer abd birşeyler yapmak istiyorsa bunu sessiz sakin şekilde yapar bu şarlatanın yaptığı gövde gösterisiyle değil. Hiçbir devlet ebediyen sürmemiştir mutlaka göğsü kıllı birileri çıkacaktır aman biz seyirci olalım izler gibi yapalım
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