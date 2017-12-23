Trump İslam alemini bir kez daha ayağa kaldırabilir

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, ABD'nin Kudüs konusunda yeni açıklamalar yapabileceği yönünde bilgiler bulunduğunu bildirdi.
Haniye, Hamas'ın Gazze'de düzenlediği 11. Bilimsel Kudüs Konferansında yaptığı konuşmada, "ABD yönetiminin, (İsrail'i) Yahudi devleti olarak tanıyabileceği, tüm Yahudi yerleşim birimlerinin Kudüs'e ait olduğunu ve Filistinli mültecilerin dönüş hakkı olmadığını açıklayabileceği yönünde ilgili kesimlerden elimize ulaşan bazı bilgiler var" dedi. Haniye, söz konusu "ilgili kesimler" hakkında ise herhangi bir bilgi vermedi.
Filistin'in iç meselelerinin düzeltilmesi ve barış sürecinin kapsamlı şekilde gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Haniye, Filistin direnişi üzerindeki ellerin çekilmesi gerektiğini ifade etti.
Haniye, Filistin yönetiminden de "İsrail ile güvenlik koordinasyonu meselesi ve Oslo Anlaşması konusunda net bir tutum sergilemesini" talep etti.
İsrail'in Kudüs'teki her türlü uygulamasının boş ve geçersiz olduğunu vurgulayan Haniye, "Kudüs, Filistin devletinin siyasi, Müslümanların dini ve özgür dünyanın insani başkentidir" ifadesini kullandı.
Kan donduran olay! Ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü sonra da...
Suudi Prens'i serbest bırakmak için 6 milyar dolar istediler
İsrail'de gözaltına alınan Türk vatandaşları serbest!
Hindistan-Pakistan sınırında çatışma!
AK Partili siyasetçiden tepki çeken Cumhuriyet paylaşımı: 90 yıllık reklam arası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Kudüs çağrısı: Hatanızdan dönün
Sokak köpeğine şarkı söyleyen çöpçü sosyal medyayı salladı
Turizm cennetinde kabus! Kilometrelerce kuyruk oluştu!
Belediye otobüsünde iğrenç olay!
Daha çok izlenmek için Youtube'da sevgilisini öldürdü
Okuyucu Yorumları 14 yorum