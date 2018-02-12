Amerika Başkanı Donald Trump İsrail’in Filistinlilerle barışla ilgilendiğinden emin olmadığını söyledi.

İsrail Hayom gazetesine açıklamalarda bulunan Trump, “Filistinliler barış aramıyor” dedi bununla birlikte İsrail’in de bir anlaşma isteyip istemediğine dair şüphelerini paylaştı.

Trump, “İsrail’in barış aradığına emin değilim” dedi. Trump, Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim birimlerinin barışı çok karışık hale getirdiğini söyledi.

Trump’ın konuştuğu gazetenin sahibi Amerikalı milyarder Sheldon Adelson. Trump’ı destekleyen bir isim olan Adelson aynı zamanda sadık bir İsrail destekçisi.

Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması uluslararası alanda tepkilere neden olmuştu. Filistin, Amerika’nın artık arabulucu olamayacağını belirtmişti.