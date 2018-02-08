Trump İstedi ABD’de Askeri Geçit Töreni Çalışmaları Başladı

Başkan Donald Trump, Savunma Bakanlığı’ndan Washington’da askeri geçit töreni yapılmasını istedi. Trump’ın Fransa’da Bastille Günü’ndeki törene katıldıktan sonra Amerika’nın askeri gücünü dünyaya göstermek istediği kaydediliyor.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, “Başkan Trump, her zaman ülkemizin güvenliği için her gün hayatlarını riske atan Amerika’nın büyük askerlerinin destekçisi oldu. Savunma Bakanlığı’ndan tüm Amerikalıların şükranlarını sunabileceği bir kutlama arayışına girmesini istedi” dedi.

Savunma Bakanlığı, törenin ayrıntılarını belirlemek için çalışmalara başladı. Askeri geçidin tarihi ise henüz belirlenmedi. Ancak üç tarihin gündemde olduğu belirtiliyor. Savaşlarda hayatını kaybeden Amerikalıların şerefine 28 Mayıs Anma Günü, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü ve 11 Kasım Eski Muharipler Günü. Bu yıl Eski Muharipler Günü aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı’nın bitişinin 100’üncü yılına rastlıyor.

ABD ordusunun Kasım tarihinden yana olduğu, böylelikle hem askeri gücü sergilerken siyasi çekişmelerden uzak kalmayı umduğu belirtiliyor. Törenin 6 Kasım’daki Kongre seçimlerinden sonrasına kalması da siyasi arenadan uzak kalmayı sağlayacak.