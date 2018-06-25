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Trump Kaçak Göçmenlerin Yargılanmadan Sınırdışı Edilmesine Israrlı

25.06.2018 20:46 | Son Güncelleme

Geçen hafta kaçak göçmen ailelerin çocuklarından ayrılması uygulaması yüzünden yoğun eleştirilere hedef olan Başkan Trump, bu haftaya yeni tartışmaları taşıdı ve bu kez kaçak göçmenlere yönelik hukuki sürece son verilmesi çağrısında bulundu

Trump Kaçak Göçmenlerin Yargılanmadan Sınırdışı Edilmesine Israrlı

Başkan Donald Trump, Amerika’ya giriş yapan kaçak göçmenlerin mahkemeye bile çıkarılmadan derhal sınırdışı edilmesi gerektiğini savundu. Trump’ın Twitter üzerinden yaptığı son açıklama, bir insan hakları grubunun dün kendisine yönelik eleştirisine tepki olarak geldi.

Amerikan Medeni Özgürlükler Birliği, dün Trump’ın benzer bir çağrısının anayasayı ihlal ettiğini savunmuştu.

Başkan Trump Twitter’a yazdığı mesajlarında çok daha fazla yargıç istihdam etmenin ve uzun, karmaşık bir hukuki süreç yürütmenin fonksiyonel olmadığını savundu, “insanlar sınırda durdurulup bu ülkeye yasadışı giremeyecekleri kendilerine söylenmeli” diye devam etti.

Trump çocuklar ve ailelerinin geri gönderilmesinin kaçak göçmen akışını yerinde ve zamanında, aynı zamanda daha az masraflı biçimde engelleyeceğini savundu. Mesajına “Bu tek gerçek yanıt olabilir” diye devam eden Trump, ardından büyük harflerle “sınıra duvar inşa etmeye devam etmeliyiz” diye yazdı.

Trump bu düşünceyi ilk olarak dünkü bir çağrısında dile getirdi ve “bu ülkeye biri geldiğinde, yargıç ya da davalara ihtiyaç duymadan onları derhal geldikleri yere geri göndermeliyiz” dedi.

“Bu insanların ülkemizi işgal etmesine izin veremeyiz” diye konuşan Trump, dünyanın Amerika’daki göçmenlik sistemini alaya aldığını söyledi ve yasal yoldan ülkeye göçmen olmak için başvuranlara haksızlık edildiğini kaydetti.

Ardından açıklama yayınlayan Amerikan Medeni Özgürlükler Birliği, Trump’ın tavsiyelerinin hem yasa dışı olduğunu hem de anayasayı ihlal edeceğinin altını çizdi. Açıklamada “Anayasa’ya ve yasalara bağlılık yemini etmiş tüm yetkililer açık bir şekilde bu çağrıyı reddetmelidir” deniliyor.

Amerika, Meksika ve Orta Amerika ya da başka ülkelerden gelen kaçak göçmenleri yıllardır mahkemelere çıkarıp yargılıyor ve çoğunlukla da sınır dışı ediyor. Bu kişilerin büyük bir bölümü kendilerine Amerika’da daha iyi bir ekonomik gelecek bulmaya çalışıyor.

Trump’ın kaçak göçmenlere hukuki süreç işletilmesine son verilmesine yönelik çağrısına Kongre’den de yoğun muhalefet gelmesi bekleniyor. Bununla birlikte Kongre yıllardır, güncelleşmiş ve kapsamlı bir göçmenlik yasası çıkaramadı.

Cumhuriyetçi Parti’nin kontrolundaki Temsilciler Meclisi’nin bu hafta kapsamlı bir göçmenlik reformunu oylaması bekleniyor. Temsilciler Meclisi çok daha sert içeriklere sahip bir tasarıyı oylamaktan vazgeçmişti.

Geçen hafta ayrıca Başkan Trump, kaçak göçmenlere yönelik “sıfır tolerans” politikasının devamına yönelik bir başkanlık kararnamesine imza attı. Kararname bununla birlikte yoğun eleştiri alan ve kaçak göçmen aileleri çocuklarından ayıran uygulamaya tamamen son verdi. Çocuklar sınıra varışlarından itibaren ailelerinden alınıp başka gözetim tesislerine veriliyordu. Ancak gözetim tesisindeki çocukların ses kaydının yayınlanması ve her kesimden yoğun tepkilere yol açmasının ardından Trump yönetimi geri adım atarak uygulamaya son verdi. Çocukları ayırma uygulamasına tepki gösterenler arasında Trump’ın kendi eşi Melania Trump’ın yanı sıra diğer eski başkan eşleri de katıldı.

Trump’ın kararnamesi, mevcut sorunlara nasıl çözüm getirileceğine açıklık getirmese de çok sayıda federal güvenlik dairesi, kaçak göçmenlerin tutulacağı yeni tesislerle ilgili çözüm arayışlarına girişmiş durumda.

Çin yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Amerika Savunma Bakanı Jim Mattis, Pentagon’un iki askeri üste geçici kamp inşası konusunda İç Güvenlik Bakanlığı’yla yakın temasta olduğunu açıkladı. Mattis bu üslerle ilgili ayrıntıları bugün açıklayacağını söyledi.

Savunma Bakanı Mattis, kaçak göçmenlere yönelik politikaların uygulanması görevinin İç Güvenlik Bakanlığı’na ait olduğunun altını çizdi ve ordunun tek deneyiminin mültecilere ve doğal afet mağdurlarına yardımlarla sınırlı olduğunu söyledi.

Nisan ayında başlayan çocukları ayırma politikasıyla birlikte 2 binin üzerinde çocuk Meksika sınırından kaçak giriş yapan ailelerinden koparılmış ve ayrı tesislere götürülmüştü. Amerikalı yetkililer halen çocukların ailelerine yeniden kavuşturulması yönünde girişimlerin sürdüğünü bildirdi. İç Güvenlik Bakanlığı 500’ün üzerinde çocuğun ayrı yerde gözaltında tutulan ailelerine teslim edildiğini belirtti.

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