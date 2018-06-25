Trump Kaçak Göçmenlerin Yargılanmadan Sınırdışı Edilmesine Israrlı

Başkan Donald Trump, Amerika’ya giriş yapan kaçak göçmenlerin mahkemeye bile çıkarılmadan derhal sınırdışı edilmesi gerektiğini savundu. Trump’ın Twitter üzerinden yaptığı son açıklama, bir insan hakları grubunun dün kendisine yönelik eleştirisine tepki olarak geldi.

Amerikan Medeni Özgürlükler Birliği, dün Trump’ın benzer bir çağrısının anayasayı ihlal ettiğini savunmuştu.

Başkan Trump Twitter’a yazdığı mesajlarında çok daha fazla yargıç istihdam etmenin ve uzun, karmaşık bir hukuki süreç yürütmenin fonksiyonel olmadığını savundu, “insanlar sınırda durdurulup bu ülkeye yasadışı giremeyecekleri kendilerine söylenmeli” diye devam etti.

Trump çocuklar ve ailelerinin geri gönderilmesinin kaçak göçmen akışını yerinde ve zamanında, aynı zamanda daha az masraflı biçimde engelleyeceğini savundu. Mesajına “Bu tek gerçek yanıt olabilir” diye devam eden Trump, ardından büyük harflerle “sınıra duvar inşa etmeye devam etmeliyiz” diye yazdı.

Trump bu düşünceyi ilk olarak dünkü bir çağrısında dile getirdi ve “bu ülkeye biri geldiğinde, yargıç ya da davalara ihtiyaç duymadan onları derhal geldikleri yere geri göndermeliyiz” dedi.