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Trump: ‘Kampanyam Gittikçe Daha Çok Yasadışı İzlenmiş Gibi Görünüyor’

22.07.2018 18:52 | Son Güncelleme

Başkan Trump Pazar günü Twitter’dan 2016 seçim kampanyasının yasa dışı şekilde izlendiğine gittikçe daha çok inanıldığını söyledi

Trump: ‘Kampanyam Gittikçe Daha Çok Yasadışı İzlenmiş Gibi Görünüyor’

Başkan Trump Pazar günü Twitter’dan 2016 seçim kampanyasının yasa dışı şekilde izlendiğine gittikçe daha çok inanıldığını söyledi.

Trump, eski kampanya danışmanı Carter Page hakkındaki belgelerin Adalet Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) mahkemeleri yanılttığına dair çok az şüphe olduğunu doğruladığını kaydetti.

FBI Cumartesi günü bazı belgeler yayınlamıştı. Bu belgeler, Page’in seçimlere gölge düşürmek için Rus hükümetiyle komplo kurup kurmadığının anlaşılması için yürütülen bir soruşturma dahilinde izlenmesiyle ilgiliydi. Page, Rus hükümeti için casusluk yaptığını reddetmiş ve suçlu bulunmamıştı.

Trump Tweet’lerinde 2016 seçimlerinin Demokrat adayı Hillary Clinton ve Demokrat Parti’nin yönetici kurulu Ulusal Demokrat Komite’ye de yüklendi.

Trump, ‘‘Trump’ın başkanlık kampanyası sahtekar Hillary Clinton’ın ve Ulusal Demokrat Komite’nin siyasi kazanımı lehine git gide daha çok yasadışı şekilde gözetlenmiş gibi görünüyor’’ ifadelerini kullandı.

Carter Page belgeleriyle ilgili de Başkan ‘‘Her zamanki gibi komik bir şekilde belgeler üzerinde çok düzeltme yapılmış, ancak Adalet Bakanlığı ve FBI’ın mahkemeleri yanılttığına neredeyse hiç şüphe yok. Tasarlanmış bir cadı avı! Komplo!’’ dedi.

Çoğu düzeltilmiş 412 sayfalık belge Yabanci İstihbarat İzleme Mahkemesi’ne yapılan izleme başvurularını ve Page soruşturmasıyla ilgili onay belgelerini içeriyor.

Ekim 2016’da yapılan izleme başvurusunda Page’in Rusya Hükümetiyle işbirliği ve gizli anlaşma yaptığı belirtiliyor.

Belgelerde FBI’ın Rusya hükümetinin çabalarının Page ile ve belki Trump’la bağlantılı başka bireylerle işbirliği içinde yürütüldüğüne inandığı belirtiliyor. Ayrıca Page’in Rus hükümet yetkilileri ve istihbaratıyla ilişki kurduğu ifade ediliyor.

Cumhuriyetçi kongre üyeleri FBI’ın Page’in 2016’da Trump kampanyasından ayrıldıktan kısa süre sonra hakkında izleme belgesi çıkartarak ciddi yanlış yaptığını iddia ediyor.

Geçen hafta 12 Rus istihbarat yetkilisine 2016’da Demokrat Parti’nin bilgisayar sistemlerine sızdıkları gerekçesiyle suçlama yapıldı. Bu şu ana kadar Moskova’nın Trump’a yardım etmek için seçime müdahale ettiği yönünde yapılan en ayrıntılı suçlama oldu.

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