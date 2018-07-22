Trump: ‘Kampanyam Gittikçe Daha Çok Yasadışı İzlenmiş Gibi Görünüyor’

Başkan Trump Pazar günü Twitter’dan 2016 seçim kampanyasının yasa dışı şekilde izlendiğine gittikçe daha çok inanıldığını söyledi.

Trump, eski kampanya danışmanı Carter Page hakkındaki belgelerin Adalet Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) mahkemeleri yanılttığına dair çok az şüphe olduğunu doğruladığını kaydetti.

FBI Cumartesi günü bazı belgeler yayınlamıştı. Bu belgeler, Page’in seçimlere gölge düşürmek için Rus hükümetiyle komplo kurup kurmadığının anlaşılması için yürütülen bir soruşturma dahilinde izlenmesiyle ilgiliydi. Page, Rus hükümeti için casusluk yaptığını reddetmiş ve suçlu bulunmamıştı.

Trump Tweet’lerinde 2016 seçimlerinin Demokrat adayı Hillary Clinton ve Demokrat Parti’nin yönetici kurulu Ulusal Demokrat Komite’ye de yüklendi.

Trump, ‘‘Trump’ın başkanlık kampanyası sahtekar Hillary Clinton’ın ve Ulusal Demokrat Komite’nin siyasi kazanımı lehine git gide daha çok yasadışı şekilde gözetlenmiş gibi görünüyor’’ ifadelerini kullandı.

Carter Page belgeleriyle ilgili de Başkan ‘‘Her zamanki gibi komik bir şekilde belgeler üzerinde çok düzeltme yapılmış, ancak Adalet Bakanlığı ve FBI’ın mahkemeleri yanılttığına neredeyse hiç şüphe yok. Tasarlanmış bir cadı avı! Komplo!’’ dedi.