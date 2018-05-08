Trump Kararını Verdi: ‘Çekiliyoruz’

Başkan Donald Trump, ABD’nin İran’la nükleer anlaşmadan çekilme kararı aldığını açıkladı. Beyaz Saray’da açıklama yapan Trump, 2015 tarihli anlaşmayı, “özünde kusurlu”, bir yalana dayanan “korkunç ve tek taraflı” bir anlaşma olarak niteledi.

Trump, anlaşmanın İran’ın uranyum zenginleştirmesine olanak tanırken, balistik füze programı ve Ortadoğu’daki “istikrar bozucu” eylemlerini durdurma bağlamında hiçbir getirisi olmadığını savundu. Trump, üzerinde düzeltmeler yapılmazsa Amerika’yı anlaşmadan çekeceği yönünde geçmişteki sözlerini hatırlatarak, “ABD boş tehditler savurmaz. Bir söz verirsem onu tutarım” diye konuştu.

Başkan Trump, İran’a yönelik yaptırımların en üst düzeyde tekrar yürürlüğe konacağını da açıklarken, diğer tüm ülkeleri de İran hükümetine yardım etmemeleri yönünde uyardı.

Trump, anlaşmanın devamına izin vermesi halinde yakında nükleer bir silahlanma yarışının görüleceğini öne sürdü.

İran’ı “büyük terör rejimi” olarak tanımlayan Trump, “rejimin attığı hiçbir adımın, nükleer silahlar ve bu silahları kullanma araçlarını geliştirme çabasından daha tehlikeli olmadığını” söyledi.