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Trump Kararını Verdi: ‘Çekiliyoruz’

08.05.2018 21:58 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, ABD’nin İran’la nükleer anlaşmadan çekilme kararı aldığını açıkladı. Beyaz Saray’da açıklama yapan Trump, 2015 tarihli anlaşmayı, “özünde kusurlu”, bir yalana dayanan “korkunç ve tek taraflı” bir anlaşma olarak niteledi

Trump Kararını Verdi: ‘Çekiliyoruz’

Başkan Donald Trump, ABD’nin İran’la nükleer anlaşmadan çekilme kararı aldığını açıkladı. Beyaz Saray’da açıklama yapan Trump, 2015 tarihli anlaşmayı, “özünde kusurlu”, bir yalana dayanan “korkunç ve tek taraflı” bir anlaşma olarak niteledi.

Trump, anlaşmanın İran’ın uranyum zenginleştirmesine olanak tanırken, balistik füze programı ve Ortadoğu’daki “istikrar bozucu” eylemlerini durdurma bağlamında hiçbir getirisi olmadığını savundu. Trump, üzerinde düzeltmeler yapılmazsa Amerika’yı anlaşmadan çekeceği yönünde geçmişteki sözlerini hatırlatarak, “ABD boş tehditler savurmaz. Bir söz verirsem onu tutarım” diye konuştu.

Başkan Trump, İran’a yönelik yaptırımların en üst düzeyde tekrar yürürlüğe konacağını da açıklarken, diğer tüm ülkeleri de İran hükümetine yardım etmemeleri yönünde uyardı.

Trump, anlaşmanın devamına izin vermesi halinde yakında nükleer bir silahlanma yarışının görüleceğini öne sürdü.

İran’ı “büyük terör rejimi” olarak tanımlayan Trump, “rejimin attığı hiçbir adımın, nükleer silahlar ve bu silahları kullanma araçlarını geliştirme çabasından daha tehlikeli olmadığını” söyledi.

Trump, Amerika’nın “nükleer şantaja boyun eğmeyeceğini” ve “’Amerika’ya ölüm’ sloganları atan bir rejimin” nükleer silahlara erişimine izin vermeyeceğini belirtti

Başkan Trump, bu kararını müttefiklerle istişarelerinden sonra aldığını da kaydetti.

İran halkı için “harika şeylerin” olabileceğini de ifade eden Trump, İranlıların bir gün “yeni ve kalıcı bir anlaşma yapmak isteyeceği” tahminini dile getirerek, “Bunu yaptıklarında, ben de hazırım, istekliyim ve yapabilirim” dedi. Trump, yeni bir anlaşmanın “hepimizin Ortadoğu’da istediği barış ve istikarın” önünü açabileceğini belirtti.

Trump, açıklamasının ardından ülkesini anlaşmadan çeken başkanlık genelgesini imzaladı.

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