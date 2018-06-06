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Trump Kardashian’ı Kırmadı

06.06.2018 23:29 | Son Güncelleme

Amerika Başkanı Donald Trump ilk uyuşturucu suçundan 20 yılı aşkın cezaevinde olan Alice Marie Johnson’ın ömür boyu hapis cezasını affetti

Trump Kardashian’ı Kırmadı

Amerika Başkanı Donald Trump ilk uyuşturucu suçundan 20 yılı aşkın cezaevinde olan Alice Marie Johnson’ın ömür boyu hapis cezasını affetti.

Beyaz Saray’dan bir kaynak, Trump’ın anayasadan kaynaklanan af yetkisini çok sayıda suçlu için de kullanmaya hazırlandığını kaydetti.

63 yaşındaki Alice Johnson şiddet içermeyen bir uyuşturucu suçu nedeniyle ömür boyu hapis cezası almıştı.

Konu, eğlence dünyasının ünlü ismi Kim Kardashian West’in Johnson için geçen hafta Trump’la görüşmesiyle gündeme gelmişti.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Johnson’ın örnek bir mahkum olduğu ve kendini düzeltmek için çok çalıştığı da kaydedildi.

Johnson, 1996’da diğer 15 kişiyle birlikte kokain dağıtım zincirinde yer aldığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bir Beyaz Saray yetkilisi Trump’ın adalet sisteminin kurbanları olduğunu düşündüğü kişilerin davalarını değerlendirmeye devam edeceğini kaydetti.

Trump daha önce yasadışı kampanya bağışından suçlu bulunan muhafazakar yapımcı Dinesh D’Souza, tartışmalı Arizona Şerifi Joe Arpaio, eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney’nin danışmanlarından Lewis “Scooter” Libby’i affetmişti.

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