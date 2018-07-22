'Trump Karşıtı Göçmen Sanatçılar'ın Türk Lideri

ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmenlere yönelik politikaları ülkede ve dünyada eleştirilere neden oluyor. ABD’de hemen hemen her gün birçok sivil toplum örgütü düzenledikleri yürüyüşler, protesto eylemleri ve çeşitli etkinliklerle Trump’ın göçmenlere yönelik politikalarına karşı çıkıyor. ABD’li bir çok ünlü sanatçı da Trump’ın göçmenlere karşı yürüttüğü politikalara karşı bireysel mücadele veriyor. Bireysel mücadele dışında bir göçmenler ülkesi olan ABD’de, birçok ayrı ülkeden Amerika’ya yerleşen sanatçılar da uygulanan göçmenlik politikalarına karşı seslerini yükseltmek için örgütleniyor. New York’ta kurulan Göçmen Sanat Koalisyonu’da (Immigrant Arts Coalition) Trump yönetiminin göçmenlere yönelik politikalarına karşı düzenlediği etkinliklerle muhalefet ediyor. ​Göçmen Sanatçılar Koalisyonu Başkan Yardımcısı Ayşe Eldek Dünyanın birçok ülkesinden New York’a yerleşen göçmen sanatçıların oluşturduğu koalisyonun yönetim kurulu başkanlığını tanınmış sanatçı Christopher Massimine yapıyor. Göçmen Sanat Koalisyonu’nun başkan yardımcılığını da yıllar önce Amerika’ya yerleşen ve New York’ta yaşayan Türk sanatçı Ayşe Eldek yapıyor.

Eldek, liderlerinden biri olduğu ve başkan yardımcılığını yürüttüğü göçmen sanatçıların kurduğu koalisyonu ve amaçlarını Amerika’nın Sesi’ne anlattı. Eldek, “Göçmen Sanat Koalisyonunda bir lider olmak çok harika bir duygu. Özellikle günümüzdeki göçmen politikasını da göz önünde bulundurursak bu kuruluşu tam zamanında kurduk. Benim bir Türk sanatçı ve aktivist olarak amacım burada olan ya da buraya gelmek için çaba gösteren sanatçılara her yönden destek olabilmek için çaba harcamak. “ ​“Amerika’da Türk sanatçıların sayısı ve başarıları artıyor” ABD’de çok sayıda göçmen sanatçının başarılı olup zirveye çıktığını kaydeden Eldek, Türk kökenli sanatçıların Amerika’da sayısının ve başarılarının arttığını belirterek, “Türk kökenli sanatçılarımız burada çok harika işler başarıyorlar. Tiyatrodan tutun, televizyon dizisine, müzik dünyasından görsel dünyaya kadar son derece başarılı sanatçılarımız var. Bu sayıyı arttırmak ve sesimizi daha çok duyurmak için daha çok sanatçımızı buraya getirebilmeyi istiyorum.“ diyor.

‘Trump’ın göçmenlere karşı politikaları sanata darbe vurdu ‘ Trump’ın göçmenlere yönelik politikalarının her sektörü etkilediği gibi sanat dünyasına da sekte vurduğunu kaydeden Eldek, “Başkan Trump göçmen politikasıyla ilgili konuşmalarını yaparken sanata da çok büyük darbe vurdu. Federal fonlar kısıtlandı. Göçmenlere karşı olan yaklaşım affedilmez bir konumda. Özellikle bu ülkeyi ayakta tutan, bu ülkeyi bu ülke haline getiren tüm göçmenler. Biz organizasyon olarak Trump yönetimi USCIS ‘den( Göçmenlik İdaresi) göçmenlikle ilgili bölümü çıkartmak istediklerinde ortak bir mektup kaleme alıp kendisine gönderdik. Göçmen sanatçıyı korumak ve desteklemek ve beraber çalışmak adına kurduğumuz bu kuruluş çok genç fakat başladığımız günden bugüne aktif bir şekilde hareket etmeye devam ediyor” dedi. ‘Tüm dünya göçmenler ülkesi’ Sadece Amerika’nın değil artık dünyanın bir çok ülkesinin göçmenlerden oluştuğuna işaret eden Eldek, “Etrafınıza bir bakın. Sadece Amerika değil tüm dünya göçmen dünyası. Değişik kültürler ve geleneklerle rengarenk ve güpgüzel bir dünyada yaşıyoruz ve birbirimizden öğreneceğimiz pek çok güzellik var. Bunun tadını çıkarmalıyız ve dünyamızı daha da güzel hale getirmeliyiz. Bir insan ırkı olarak hayatımıza birbirimizi destekleyerek, koruyarak, severek devam etmeliyiz. Bu şekilde bir adım öteye gidebilme şansımız olacağına inanıyorum.”

Göçmenlik politikalarına sanat etkinlikleriyle karşı çıkıyorlar Kurucularından biri olduğu ve halen başkan yardımcılığını yürüttüğü, ‘Göçmen Sanatçılar Koalisyonu’nun’ bir çok sanat etkinliği düzenleyerek Başkan Trump’ın politikalarını karşı çıktığını belirten Eldek, “Koalisyonun Chris Massimine başta olmak üzere başkanımız Marlena Fitzpatrick, menajerimiz Gia Pace, sekreterimiz Carrie Beehan ve önemli üyemiz Laura Caparotti bu güzel organizasyonu başlatan ilk adımlarını atmasına yardımcı olan çekirdek ekiptir. 5 Ağustos’ta New York’ta Battery Park'ta halka açık Kimberly Lock ve ünlü müzisyenlerin yer alacağı bedava konserle başlayacak zirve sonrasında paneller ve workshoplarla devam edeceğiz. Hepinizi bu anlamlı zirveye bekliyoruz. Göçmenlere karşı yürütülen politikalara karşı çıkmaya devam edeceğiz” dedi. ​Ayşe Eldek kimdir? Sanatçı Ayşe Eldek , 1997 yılında Amerika'ya oyunculuk okumak için gelmiş. Harvard Extension Drama okulunun ardından iki yıl HB Studio'da öğrenim görmüş. Ünlü Sigorney Weaver ve Jim Simpson'ın tiyatrosunda kadrolu olarak çalışmış. Cellophane, O Jerusalem, Like I Say oyunlarında yer almış.