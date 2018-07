'Trump Karşıtı Göçmen Sanatçılar'ın Türk Lideri

2010 yılında Türk Amerikan Repertuar ve Eğlence Tiyatrosu’nu kurmuş. Amerika'daki ilk İngilizce orijinal Türk-Amerikan tiyatrosunu başlatmış. Sevmek, Fatih ve Bellini, Keloğlan oyunlarını sahnelemiş. Tiyatro sahnenin yanı sıra ve sinema filmlerinden ödül kazanmış olan David, Book of Truth and Lies filmlerinde rol almış. Televizyonda da Sex and the City, Rescue Me, Damages, David Letterman Show, What Would You Do’da oynamış. Kendi yazıp yönettiği kısa filmi ‘Oh Boy’ 2008 yılında Cannes Film Festivalinde gösterime girmiş.