Trump Karşıtı Mesajlaşmaları Ortaya Çıkan FBI Çalışanı Kovuldu

ABD Başkanı Donald Trump karşıtı telefon mesajlaşmaları ortaya çıkan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) görevlisi Peter Strzok’un işine son verildi.
Strzok, geçtiğimiz haftalarda Kongre’de yapılan komisyon oturumunda, Kongre üyelerinin konuyla ilgili sorularını yanıtlamıştı.
Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, Strzok’a sorularını sorarken öfkelerini de gizlememişti.
Washington Post gazetesi, Stezok’un işten çıkarılmasının, FBI’ın yaptığı iç soruşturma sonrası yapılması tavsiye edilen adımdan çok daha sert olduğunu iddia etti.
Strzok, 2016’da, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’un kendi özel ağ sunucusunu kullanarak bakanlık yazışmalarını yapmasıyla ilgili soruşturmayı yönetmiş, daha sonra da Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesi soruşturmasında çalışmıştı.
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