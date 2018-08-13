HABER

Trump Karşıtı Mesajlaşmaları Ortaya Çıkan FBI Çalışanı Kovuldu

13.08.2018 21:17 | Son Güncelleme

Donald Trump karşıtı telefon mesajlaşmaları ortaya çıkan Federal Soruşturma Bürosu çalışanı Peter Strzok’un işine bu mesajlar nedeniyle son verildi

Trump Karşıtı Mesajlaşmaları Ortaya Çıkan FBI Çalışanı Kovuldu

ABD Başkanı Donald Trump karşıtı telefon mesajlaşmaları ortaya çıkan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) görevlisi Peter Strzok’un işine son verildi.

Strzok, geçtiğimiz haftalarda Kongre’de yapılan komisyon oturumunda, Kongre üyelerinin konuyla ilgili sorularını yanıtlamıştı.

Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, Strzok’a sorularını sorarken öfkelerini de gizlememişti.

Washington Post gazetesi, Stezok’un işten çıkarılmasının, FBI’ın yaptığı iç soruşturma sonrası yapılması tavsiye edilen adımdan çok daha sert olduğunu iddia etti.

Strzok, 2016’da, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’un kendi özel ağ sunucusunu kullanarak bakanlık yazışmalarını yapmasıyla ilgili soruşturmayı yönetmiş, daha sonra da Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesi soruşturmasında çalışmıştı.

PARTNERTer kokusu nasıl giderilir?Ter kokusu nasıl giderilir?
Merkel: Almanya müreffeh bir Türkiye görmek istiyorMerkel: Almanya müreffeh bir Türkiye görmek istiyor
Gazne’de bilanço ağırlaşıyorGazne’de bilanço ağırlaşıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı çağrısı sonrası vatandaş döviz bozdurmak için bürolara akın etti

Cumhurbaşkanı çağrısı sonrası vatandaş döviz bozdurmak için bürolara akın etti

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

CNN Türk'e konuşan AK Partili Mehti Eker'den Rahip Brunson açıklaması: Hakkında ciddi iddialar var!

CNN Türk'e konuşan AK Partili Mehti Eker'den Rahip Brunson açıklaması: Hakkında ciddi iddialar var!

Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu

Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu

Merkel'den Türkiye'ye destek açıklaması

Merkel'den Türkiye'ye destek açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Irak'tan çok önemli Türkiye açıklaması: Talimat verdik

Irak'tan çok önemli Türkiye açıklaması: Talimat verdik

Rus medyasından dikkat çeken Bağdadi iddiası!

Rus medyasından dikkat çeken Bağdadi iddiası!

Markette rezalet! Herkesin içinde sevgilisinin eteğini sıyırıp...

Markette rezalet! Herkesin içinde sevgilisinin eteğini sıyırıp...

Türkiye'ye destekler sürüyor! Bir açıklama da Azerbaycan'dan

Türkiye'ye destekler sürüyor! Bir açıklama da Azerbaycan'dan

Korkunç görüntüler! Asansörde karısını döverek öldürdü!

Korkunç görüntüler! Asansörde karısını döverek öldürdü!

ABD Büyükelçiliği'nden 'rahip Brunson' iddialarına yalanlama

ABD Büyükelçiliği'nden 'rahip Brunson' iddialarına yalanlama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.