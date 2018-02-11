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‘Trump Kelly’i Görevden Almayı Düşünmüyor’

11.02.2018 22:14 | Son Güncelleme

Trump’ın danışmanlarından Kellyanne Conway, Trump’ın Beyaz Saray Genel Sekreteri Kelly’e güveninin tam olduğunu, yerine birinin aranmadığını kaydetti.

‘Trump Kelly’i Görevden Almayı Düşünmüyor’

Amerika’da iki Beyaz Saray çalışanın eski eşlerine şiddet uyguladığı yönündeki haberlerin ardından istifa etmeleri Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly’nin görevini tartışmalı hale getirmişti. Kelly’nin söz konusu iddialardan daha önce haberdar olduğu ama gereğini yapmadığı belirtiliyordu.

Tam bu tartışmalar yaşanırken Trump’tan Kelly’e destek geldi.

Trump’ın danışmanlarından Kellyanne ConwayTrump’ın Kelly’e güveninin tam olduğunu, yerine birinin aranmadığını kaydetti.

Conway bu açıklamayı ABC’nin ‘This Week-Bu Hafta’ adlı programında yaptı.

Bütçe Direktörü Mick Mulvaney de Fox News Sunday’e yaptığı açıklamada, Trump dahil Beyaz Saray’daki herkesin Kelly’nin performansından memnun olduğunu söyledi.

Mulvaney, Trump ve Kelly’nin Porter’a karşı suçlamalardan üzüldüğünü ve ihanete uğramış gibi hissettiklerini söyledi.

Beyaz Saray yetkililerinden Marc Short da Kelly’nin istifasını sunduğu yönündeki haberleri reddetti ve çok iyi bir iş yaptığını söyledi.

Rob Porter, eski iki eşinin onlara karşı şiddet uyguladığını belirtmesi üzerine Çarşamba günü istifa etmişti. Porter’ın bir anda istifası Trump ekibinin suçlamalardan daha önce haberdar olup olmadıklarını gündeme getirmişti.

Porter’ın ardından bir başka Beyaz Saray çalışanı da eski eşinin suçlamarı sonucu istifa etmek zorunda kalmıştı.

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