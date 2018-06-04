Trump: ‘Kendimi Affetme Yetkim Var’

Başkan Donald Trump, yanlış bir hareket yapmadığını ancak kendisini affetme yetkisinin olduğunu söyledi.

Trump Twitter mesajında, “Bazı yasal uzmanlar tarafından dile getirildiği gibi kendimi affetme yetkim var fakat yanlış bir şey yapmamışken bunu neden yapayım. Bu arada 13 çok kızgın ve çatışan Demokratlar tarafından yürütülen, hiç bitmeyen Cadı Avı da ara seçimlere doğru devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Trump’ın bu mesajı, avukatlarının, Rusya soruşturmasını yürüten Özel Savcı Robert Mueller’a gönderdiği mektup ve diğer bir avukatı Rudy Giuliani’nin açıklamalarının ardından geldi.

Rudy Giuliani, Trump’ın muhtemelen kendini affetme yetkisi olduğunu ancak buna niyeti olmadığını söyledi.

Mektupta da avukatlar, Trump’ın soruşturmaları sonlandırma yetkisi olduğunu belirtmiş hatta yetkisini af için kullanabileceğini kaydetmişti.

Avukatlara göre bu durum, Trump’ın yargıya müdahale etmesi anlamına gelmiyor.

