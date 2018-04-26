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Trump Kennedy Suikastı Belgelerinin Tamamını Neden Açıklamadı?

26.04.2018 20:22 | Son Güncelleme

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Başkan Trump’ın Amerikan Ulusal Arşiv Dairesi’nin bilgilerin paylaşılmaması yönündeki teklifine olumlu yanıt verdiği bildirildi. Aynı açıklamada bunun gerekçesi hakkında da bilgi verildi

Trump Kennedy Suikastı Belgelerinin Tamamını Neden Açıklamadı?

Başkan Donald Trump, eski Başkan John F. Kennedy’nin suikastiyle ilgili bazı gizli bilgileri kamuoyuna açıklamayı ‘ulusal güvenlik ve dış ilişkilerdeki çıkarlar’ nedeniyle erteledi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Amerikan Ulusal Arşiv Dairesi’nin de Başkan’ın ulusal güvenlik ve dış ilişkiler nedeniyle bazı bilgilerin paylaşılmaması yönündeki teklifine olumlu yanıt verdiği bildirildi.

Başkan Trump belgelerin 26 Ekim 2021’den daha uzun süre kamuoyundan gizlenmemesi gerektiği görüşünü dile getirmişti; o tarihten sonra olabilecek ertelemelere de açık kapı bırakmış ancak bunların yalnızca nadir durumlarda yapılabileceğini söylemişti.

Erteleme, Trump’ın 1963 yılındaki suikastle ilgili 19 bin belgenin kamuya açılmasına izin vermesinden bir gün sonra geldi.

Hükümet, Kasım 2017’de Kennedy cinayetiyle ilgili 13 binden fazla kaydı paylaşmış, ancak bazı belgeleri gizli tutmayı sürdürmüştü.

Beş milyon sayfadan oluşan kayıtların büyük kısmı şu ana kadar kamuoyuyla paylaşıldı, ancak bazı belgeler bireyleri, istihbarat kaynaklarını, kullanılan yöntemleri ve ulusal güvenliği koruma amacıyla gizli tutulmaya devam edildi.

Başkan H.W. Bush tarafından 26 Ekim 1992’de imzalanan bir kanun suikastle ilgili tüm belgelerin 25 yıl içinde açıklanmasını öngörüyor.

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