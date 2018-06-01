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Trump Kim ile 12 Haziran’da bir araya gelecek

01.06.2018 23:29 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile planlandığı gibi 12 Haziran’da Singapur’da bir araya geleceğini duyurdu.

Zirvenin en önemli gündem maddesi Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılması olacak.ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile planlandığı gibi 12 Haziran'da Singapur'da bir araya geleceklerini teyit etti. Kuzey Kore heyetini Cuma günü Beyaz Saray'da kabul eden Trump, görüşme sonrasında bir açıklama yaptı. Trump, Singapur'daki zirvede Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması için sürecin başlatılacağını kaydetti. ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması sürecinin "sonunda başarıya” ulaşacağına inandığını vurguladı.

Kuzey Kore heyetinin başkanı General Kim Yong Chol'un Trump'a Kim Jong Un'un mektubunu sunduğu belirtildi. Önce mektubun "çok nazik” ve "çok ilginç” olduğunu belirten Trump, daha sonra mektubu henüz açmadığını söyledi.

Trump ve Kim arasındaki zirvenin 12 Haziran'da Singapur'da yapılması kararlaştırılmıştı. Ancak Trump, "Kuzey Kore'nin düşmanca bir tavır” sergilediği gerekçesiyle zirveye katılmayacağını açıklamıştı. Buna rağmen, Kuzey Kore görüşmelere açık olduğunun sinyalini vermişti. Bunun üzerine Trump, zirvenin gerçekleşmesinin mümkün olduğu yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Geçen günlerde de zirvenin hazırlık niteliğinde üst düzey diplomatik görüşmeler gerçekleştirilmişti.

AFP/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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