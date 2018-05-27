Trump-Kim Jong Un Görüşmesi Olacak mı?

Başkan Donald Trump, Kuzey Kore lideriyle muhtemel bir zirve müzakerelerinin çok iyi gittiğini belirtti ve 12 Haziran’da Singapur’da zirve ihtimalinin değerlendirildiğini söyledi.

Trump gazetecilere Cumartesi günü yaptığı açıklamada, “Kuzey Kore’yle zirveye dair çok iyi gidiyoruz, şu anda konuştuğumuz sırada görüşmeler devam ediyor” dedi.

Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la 12 Haziran’da Singapur’da zirveyi hala değerlendirdiklerini kaydetti. Çok iyi niyet olduğunu belirten Trump Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılmasının büyük bir iş olacağını da kaydetti.

Trump, Kuzey Kore lideriyle Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasındaki görüşmelerin de çok iyi gittiğini söyledi.

Kuzey Kore lideriyle görüşen Güney Kore Devlet Başkanı da Kim Jong Un’un Amerika Başkanı Donald Trump’la görüşmeye ve Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılmasına bağlı olmaya devam ettiğini söyledi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in Cumartesi günü sınırda Kuzey Kore lideriyle bir ayda ikinci kez Kim Jong Un’un Trump’la muhtemel görüşmesini rayında tutmak için görüşmüştü.