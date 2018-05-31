Trump Kim Jong Un Zirvesi Hazırlıkları Sürüyor

Amerika Başkanı Donald Trump'la Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’un arasında gerçekleşmesi beklenen zirveye yönelik temaslar ve hazırlıklar sürüyor.

Yapılan karşılıklı açıklamalarla düzenlenmesi ilk başta tehlikeye giren ancak daha sonra tansiyonun düşmesiyle birlikte yeniden hazırlıklarına başlanan zirveye ilişkin çalışmalar devam ediyor. Üst düzey Kuzey Koreli diplomatlardan oluşan bir heyet, zirve hazırlıkları için New York’ta temaslarını sürdürüyor.

Bu çerçevede Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore’de iktidardaki partinin başkan yardımcısı ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’un sağ kolu olarak bilinen, aynı zamanda eski askeri istihbarat şefi, Kim Yong Chol'la Çarşamba akşamı bir çalışma yemeğinde bir araya geldi. Chol, 18 yıldan bu yana Amerika’ya gelen en üst düzey Kuzey Koreli diplomat oldu. Chol, New York’a Pekin üzerinden, Çin Havayolları Air China uçağıyla geldi. Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo, yemekle ilgili olarak Twitter hesabından, “Bu akşam Kim Yong Chol ile New York’ta güzel bir çalışma yemeği” mesajını paylaştı.