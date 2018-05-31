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Trump Kim Jong Un Zirvesi Hazırlıkları Sürüyor

31.05.2018 19:53 | Son Güncelleme

Amerika Başkanı Donald Trump'la Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’un arasında gerçekleşmesi beklenen zirveye yönelik temaslar ve hazırlıklar devam ediyor

Trump Kim Jong Un Zirvesi Hazırlıkları Sürüyor

Amerika Başkanı Donald Trump'la Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’un arasında gerçekleşmesi beklenen zirveye yönelik temaslar ve hazırlıklar sürüyor.

Yapılan karşılıklı açıklamalarla düzenlenmesi ilk başta tehlikeye giren ancak daha sonra tansiyonun düşmesiyle birlikte yeniden hazırlıklarına başlanan zirveye ilişkin çalışmalar devam ediyor. Üst düzey Kuzey Koreli diplomatlardan oluşan bir heyet, zirve hazırlıkları için New York’ta temaslarını sürdürüyor.

Bu çerçevede Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore’de iktidardaki partinin başkan yardımcısı ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’un sağ kolu olarak bilinen, aynı zamanda eski askeri istihbarat şefi, Kim Yong Chol'la Çarşamba akşamı bir çalışma yemeğinde bir araya geldi. Chol, 18 yıldan bu yana Amerika’ya gelen en üst düzey Kuzey Koreli diplomat oldu. Chol, New York’a Pekin üzerinden, Çin Havayolları Air China uçağıyla geldi. Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo, yemekle ilgili olarak Twitter hesabından, “Bu akşam Kim Yong Chol ile New York’ta güzel bir çalışma yemeği” mesajını paylaştı.

İki üst düzey yetkili New York’ta 1.5 saat süren akşam yemeğinde görüşürken, Kuzey Koreli ve Amerikalı heyetlerin toplantının gerçekleşeceği Singapur’da da hazırlıkları devam ediyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders 12 Haziran tarihinde olması beklenen zirveye ilişkin hazırlıkların devam ettiğini belirtti ve “Eğer toplantı yapılacaksa biz hazırız” dedi.

Zirve konusunda arabulucuk yapan ve gelişmelerin yakından takip edildiği Güney Kore’de de basın, Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo’nun, hazırlıklar kapsamında bir kez daha Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’a gideceğini ileri sürdü. Yine Güney Kore basınının iddiasına göre Kim Yong Chol, Amerika’ya gelirken yanında Kim Jong Un’dan özel bir de mektup getirdi.

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, Başkan Donald Trump’ın, zirve hazırlıkları kapsamında, 7 Haziran tarihinde Japonya Başbakanı Shinzo Abe’yi ağırlayacağını duyurdu. Trump, geçen hafta da Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’le bir araya gelmişti.

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