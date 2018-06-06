Trump Kim Jong Un'la 5 Yıldızlı Otelde Buluşacak

Beyaz Saray, Amerika Başkanı Donald Trump’la Kuzey Kore lider Kim Jong-un’un Singapur’un Sentosa adasındaki bir otelde görüşecekleri yönündeki haberleri onayladı.
Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders Twitter mesajında görüşmenin 5 yıldızlı Capella Oteli’nde olacağını belirtti.
Ancak görünen liderler farklı otellerde kalacaklar.
12 Haziran’da planlanan görüşme daha önce Trump tarafından iptal edilmişti. İptalin ardından yaşanan süreçle birlikte görüşmenin yeniden 12 Haziran’da gerçekleşeceği açıklanmıştı.
Amerikalı ve Kuzey Koreli yetkililer biraraya gelerek görüşmenin zeminini hazırlamış, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un sağ kolu olarak nitelenen Kim Young chol da
geçen hafta Washington’a gelerek Trump’a Kuzey Kore liderinin mektubunu sunmuştu.
Trump, Salı günü yaptığı açıklamada planların çok iyi ilerlediğini kaydetmişti.
Amerika Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan vazgeçmesini istiyor.
Ancak Sinagapur’daki görüşmede masada neyin görüşüleceği henüz belli değil.
Planlarda bir değişiklik olmassa 12 Haziran’da ilk defa bir Kuzey Kore lideriyle görevdeki Amerika Başkanı görüşmüş olacak.
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