Trump-Kim Zirvesi Başladı

Görüşmeden önce Kuzey Kore lideri Kim, çevirmeni aracılığıyla "Bu aşamaya gelmek kolay değildi. Buraya gelmek için çok sayıda engeli aştık" diye konuştu. Trump ise "Müthiş bir ilişkimiz olacak" dedi. Görüşme öncesi gazeteciler salondan çıkartıldı.

"We will have a terrific relationship," says @POTUS. "The way to get here was not easy...but we overcome all the obstacles to get here," replies Kim Jong Un.

BM Genel Sekreterinden iki lidere: 'Önünüzdeki fırsatı değerlendirin'

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Başkan Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’u, “nükleer silahtan arındırılmış, barışçıl, refah dolu ve güvenli bir Kore yarımadasını destekleme” yönündeki fırsatı değerlendirmeye çağırdı.

Guterres gazetecilere yaptığı açıklamada, iki lideri diplomatik çözüm gayreti gösterdikleri ve “geçen yıl büyük endişelere neden olan tehlikeli döngüyü kırmaya çalıştıkları” için takdir ettiğini belirtti.

“Barış ve doğrulanabilir şekilde nükleer silahtan arınma net ve paylaşılmış hedef olmalı” diyen Guterres, geçen ay iki lidere gönderdiği mektupta, “Bundan sonra izlenecek yolun işbirliği, uzlaşı ve ortak bir davayı gerektireceğini” kaydettiğini aktardı.