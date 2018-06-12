Trump-Kim Zirvesi Başladı

Başkan Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, şu ana kadar hiç gerçekleşmemiş bir olaya imza attı ve Singapur’da bir araya geldi. İki ülke, 1953’te Kore Savaşı’nın sonunda barış anlaşması imzalanmamış olmasından dolayı savaş halinde bulunuyor. Trump ve Kim arasındaki zirve toplantısı kısa bir süre önce başladı. Trump ve Kim’in heyetlerarası görüşmeden önce yanlarında sadece çevirmenlerle başbaşa görüşme yapacak olması, beraberinde bazı endişelere de neden oluyor. Endişelerin kaynağı, böylesine önemli bir toplantıda neredeyse hiçbir görgü tanığının içeride bulunmayacak olması. Sosyal medya platformlarında görüşlerini paylaşan bazı ulusal güvenlik uzmanları, görüşmenin deşifresinin yapılmayacak olmasının ileride Trump için “büyük bir baş ağrısı” yaratabileceği eleştirisinde bulunuyor. Singapur’un Sentosa Adası’nda yapılacak ikili görüşmenin 45 dakika civarında sürmesi bekleniyor. İki lider daha sonra da heyetlerin katılımıyla geniş kapsamlı çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

Görüşmeden önce Kuzey Kore lideri Kim, çevirmeni aracılığıyla "Bu aşamaya gelmek kolay değildi. Buraya gelmek için çok sayıda engeli aştık" diye konuştu. Trump ise "Müthiş bir ilişkimiz olacak" dedi. Görüşme öncesi gazeteciler salondan çıkartıldı. "We will have a terrific relationship," says @POTUS. "The way to get here was not easy...but we overcome all the obstacles to get here," replies Kim Jong Un. BM Genel Sekreterinden iki lidere: 'Önünüzdeki fırsatı değerlendirin' BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Başkan Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’u, “nükleer silahtan arındırılmış, barışçıl, refah dolu ve güvenli bir Kore yarımadasını destekleme” yönündeki fırsatı değerlendirmeye çağırdı. Guterres gazetecilere yaptığı açıklamada, iki lideri diplomatik çözüm gayreti gösterdikleri ve “geçen yıl büyük endişelere neden olan tehlikeli döngüyü kırmaya çalıştıkları” için takdir ettiğini belirtti. “Barış ve doğrulanabilir şekilde nükleer silahtan arınma net ve paylaşılmış hedef olmalı” diyen Guterres, geçen ay iki lidere gönderdiği mektupta, “Bundan sonra izlenecek yolun işbirliği, uzlaşı ve ortak bir davayı gerektireceğini” kaydettiğini aktardı.

Guterres, iki taraftan talep geldiği takdirde, doğrulama mekanizması dahil olmak üzere BM’nin bu süreci desteklemeye hazır olduğunu sözlerine ekledi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da, Kore Yarımadası’nın nükleer silahtan arındırılması yönünde anlaşmaya varmaları halinde Başkan Trump ve Kuzey Kore lideri Kim’i ilk kendisinin kutlayacağını söyledi. Nükleer silahsızlanmayla ilgili “herşeyin” olumlu bir gelişme olduğunu ifade eden Le Drian, “Ancak daha önce de coşku yaşadıkları, daha sonraysa başarısızlığa uğradıkları” örnekler olduğu uyarısında bulundu. Bu arada ABD’nin eski savunma bakanlarından William Perry, Başkan Trump ve Kuzey Kore liderinin Singapur zirvesinde anlaşmaya varamamaları halinde “felaket içeren” askeri bir çözüm tehlikesinin artacağı uyarısında bulundu. Perry, sürecin başarısız olması halinde her zamankinden daha kötü bir durumun ortaya çıkabileceği görüşünü dile getirdi. Cenevre’de katıldığı nükleer silahsızlanma konulu bir forumda Associated Press’e konuşan Perry, iki liderin, varılabilecek herhangi bir anlaşmanın uzun vadeli başarı ihtimalini artırmak için ilişkilerin normalleştirilmesi yanında nükleer silahtan arınma konusunu da konuşacaklarını umduğunu sözlerine ekledi.