Trump-Kim zirvesi için diplomasi trafiği

Kuzey Kore lideri Kim'e en yakın isimlerden biri, Washington'a gitmeye hazırlanıyor.ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un arasında yapılması planlanan zirve için hazırlık çalışmalarına hız verildi. Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın diplomatik çevrelere dayandırdığı haberine göre, Kuzey Koreli General Kim Yong Chol Pekin'de temaslarda bulunduktan sonra zirveyle ilgili görüşmeler yapmak üzere Çarşamba günü ABD'ye gidecek.

Kim Yong Chol'un 2000 yılından bu yana ABD'yi ziyaret eden en yüksek rütbeli Kuzey Koreli general olmaya hazırlandığı belirtiliyor. Devlet Başkanı Kim Jong Un'un en güvendiği kişiler arasında yer alan General Kim, nükleer anlaşmazlığın sona erdirilmesi için yürütülen diplomatik girişimlere de katılmıştı.

General Kim, Güney Kore'deki kış olimpiyatlarının açılış töreninde ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın yanında oturmuş, Devlet Başkanı Kim Jong Un'a Pekin ziyaretleri sırasında refakat etmiş ve iki kez de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmüştü.