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Trump-Kim Zirvesi İki Kore Sınırında mı Yapılacak?

30.04.2018 23:32 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la düzenlemeyi planladığı zirvenin nerede yapılacağı konusunda ilk kez olası bir yer adı telaffuz etti

Trump-Kim Zirvesi İki Kore Sınırında mı Yapılacak?

Başkan Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la düzenlemeyi planladığı zirvenin nerede yapılacağı konusunda ilk kez olası bir yer adı telaffuz etti. Trump, zirvenin iki Kore sınırındaki askersiz hatta yapılmasına olumlu bakabileceğini söyledi.

Trump, Beyaz Saray’da Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari’yleortak basın toplantısında bir soruyu yanıtlarken, zirvenin askersiz bölgede yapılması fikri hakkında “Bunda hoşuma giden birşey var çünkü oradasınız” ifadesini kullandı.

Başkan Trump, görüşmelerin başarılı olması halinde, sınırda yapılacak bir“kutlamanın” unutulmaz olacağını belirtti.

ABD ve Kuzey Koreli yetkililer hala olası bir zirvenin tarihi ve mekanı üzerinde çalışıyor.

Trump, zirve yeri olarak bir dizi başka ülke seçeneğinin de değerlendirildiğini kaydederken, bu ülkeler arasında Singapur’un da bulunduğunu açıkladı.

Kuzey Kore lideri Kim geçen hafta sınırdaki askersiz hatta Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’le görüşmüştü. Trump da bu bölgeyi Asya turu sırasında ziyaret etmek istemişti ancak sis yüzünden gidememişti.

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