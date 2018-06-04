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Trump-Kim zirvesi öncesi otel krizi çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.06.2018 04:52 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump - Kuzey Kore lideri Kim Jong-un zirvesinde otel krizi çıktı. Kuzey Kore, Singapur’daki zirvenin otel masraflarını ödemek istemiyor, ABD ise faturaya karşı çıkıyor. Nobel Barış Ödülü kazanan Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Kampanya (ICAN), faturayı ödemeye talip oldu.

Trump-Kim zirvesi öncesi otel krizi çıktı

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, 12 Haziran’da Singapur’da bir araya gelecek. Ancak iki ülkenin diplomatik kurmayları sürpriz bir kriz ile karşı karşıya kaldı. Washington Post Gazetesi’nin haberine göre, Kuzey Kore yönetimi Singapur’da konaklayacakları otelin faturasını ödemek istemiyor. Kim ve beraberindeki heyet, Singapur’da 5 yıldızlı Fullerton Oteli’nde konaklamayı tercih etti. Otelin kral dairesinin geceliği 6 bin dolar (28 bin TL). Ancak Kuzey Kore yönetimi bu masrafı üstlenmek istemiyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise ABD’nin hiçbir şekilde Kuzey Kore’nin faturasını üstlenmeyeceğini ve üçüncü ülkelerin de üstlenmesini istemeyeceğini açıkladı. Singapur yönetimi, zirvenin masraflarını üstlenebileceğini ifade etmişti. Kriz sürerken sürpriz bir teklif geldi. Nobel Barış Ödülü sahibi Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Kampanya (ICAN) yönetimi, 2017’de kazandıkları 1.1 milyon dolarlık (5.5 milyon TL) Nobel Ödülü’nün bir kısmının otel masraflarının ödenmesinde harcanabileceğini açıkladı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre ICAN’dan Akira Kawasaki, “Hareketimiz nükleer silahların ortadan kaldırılması için çaba sarf etmektedir. Bu zirvenin nükleer silahsızlanma yolunda bir neslin yakalayabileceği en iyi fırsat olduğuna inanmaktadır. Nobel’in nakit ödülünü Kore Yarımadası’nda barışı sağlamak amacıyla harcamaya hazırız” diye konuştu.

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Singapur Nehri’ne nazır Fullerton Oteli, 1928’de inşa edilmiş, kentin en nezih otellerinden biri. Otelin kral dairesinde bir piyano ve özel bir asansör bulunuyor.

KİM’İN SARAYINDAN İLK GÖRÜNTÜ

Rus fotoğrafçı Valeri Şarfulin, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’ın başkent Pyongyang’daki devlet başkanlığı konutunun bilinen ilk fotoğraflarını çekti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Kim’i ziyaret eden Rus gazeteciler arasında bulunan Şarfulin, konutun ön cephesi ve bahçesinin fotoğraflarını çekme iznini aldı. Ancak Kim’in bu binayı konut olarak kullandığı kuşkulu çünkü en az 8 sarayı olduğu ileri sürülüyor.

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BEŞAR ESAD, KİM JONG-UN İLE GÖRÜŞMEK İSTİYOR

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın, Kuzey Kore’yi ziyaret ederek bu ülkenin lideri Kim Joung-un’la bir araya gelmek istediği bildirildi. Pyongyang’dan yayın yapan Rodong Sinmun Gazetesi’nin aktardığına göre, Esad, Kim’le görüşme isteğini dile getirdi. Yeni atanan Kuzey Koreli diplomatlar için 30 Mayıs’ta düzenlenen bir organizasyonda konuşan Esad, Şam ve Pyongyang arasındaki dostane ilişkilerin temelinin babası Hafız Esad tarafından atıldığını hatırlattı ve ilişkileri geliştirme sözü verdi. Görüşme gerçekleşirse Esad, Kuzey Kore’yi ziyaret eden ilk devlet başkanı olacak.


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ABD Kuzey Kore Kim Jong Un Trump Singapur Zirve otel masrafları

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