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Trump: 'Kim'in Tek Bir Şansı Var'

09.06.2018 20:51 | Son Güncelleme

Trump, Kuzey Kore konusundaki olası gelişmelerin her zaman 'anlık değişkenlere' bağlı olacağını belirtti, Kim Jong Un'un tek bir şansı olduğunu söyledi

Trump: 'Kim'in Tek Bir Şansı Var'

Başkan Donald Trump, Singapur'a gitmeden önce basına yaptığı açıklamalarda, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la yapacağı görüşmeyle ilgili olarak 'belirli bir amacının' olduğunu belirtti.

Trump, Kuzey Kore konusundaki olası gelişmelerin her zaman 'anlık değişkenlere' bağlı olacağını söyledi.

Kim'in 'tek bir şansı' olduğunu belirten Trump, barış misyonu üstlenmek üzere olduğunu dile getirdi.

Basın üyelerine konuşan Trump, en doğru tanımlamayla 'bir bilinmeyene' doğru yola çıktığını ama şu ana kadar her şeyin yolunda olduğunu söyledi.

Trump, Kim'le görüşmesinin 'ilk dakikasında' Kim'in nükleer silahsızlaşma konusunda ciddi olup olmadığını anlayabileceğini düşündüğünü belirtti.

Trump, 'Bence, çok kısa bir süre içinde olumlu bir şeylerin olup olmayacağını anlayabileceğim. Eğer olmayacağını düşünürsem, daha fazla vaktimi harcamayacağım. Onun da vaktini harcamak istemem' dedi.

Görevdeki bir ABD başkanı ilk defa bir Kuzey Kore lideriyle biraraya gelecek.

Kim'in ülkesi için en iyisini yapmaya istekli olduğuna inandığını belirten Trump, 'İyi bir halkının olduğunu ülkesini gerçekten iyileştirebilir. Ama tek bir şansı var ve bence iyi bir şekilde gelişecek' dedi.

Başkan Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u, nükleer cephanesini tamamen teslim etmesi konusunda ikna edebileceğini umuyor: 'Belirli bir amacım var ama bunun her zaman anlık değişkenlere dayanacağını belirtmek zorundayım. Daha önce hiç bu seviyede denenmedi bu. Bu lider (Kim) gerçekten bilinmeyen bir kişiliğe sahip. Kimse onun hakkında pek bir şey bilmiyor. Bence, olumlu açıdan oldukça şaşıracak.'

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