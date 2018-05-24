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Trump Kim'le görüşmesini iptal etti

24.05.2018 19:24 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile Haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanan görüşmeyi iptal etti.

Trump Kim'le görüşmesini iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile 12 Haziran'da Singapur'da gerçekleştirilmeyi planladığı görüşmeyi iptal etti. İptal kararı, Perşembe günü Beyaz Saray tarafından paylaşılan ve Trump'ın imzasını taşıyan Kim Jong Un'a hitaben yazılmış mektupla açıklandı. Mektupta görüşmenin Kuzey Kore lideri tarafından sergilenen "bariz düşmanlık" nedeniyle iptal edildiği ve görüşmenin mevcut koşullar altında gerçekleşmesinin "uygun olmadığını" ifade edildi.

Yayımlanan mektupta ABD'nin nükleer gücüne yapılan atıfta "Nükleer kapasiteniz hakkında konuşuyorsunuz ama bizimkiler o kadar büyük ve güçlü ki, Tanrı'ya hiçbir zaman kullanmamamız için dua ediyorum" ifadeleri kullanıldı. Mektupta Kuzey Kore'nin önemli bir fırsatı kaçırdığına değinen Trump, serbest bırakılan üç Amerikalı mahkum için de ayrıca teşekkür etti. Trump, gelecekte Kuzey Kore lideri ile görüşme dileğini "Eğer fikrini değiştirirsen beni aramaktan ya da bana yazmaktan çekinme" sözleri ile ifade etti.

ABD'nin Kuzey Kore'den koşulsuz olarak nükleer silahsızlanmayı talep etmesi üzerine iki ülke arasında tansiyon yeniden yükselmişti. Görüşmeyi iptal etmekle tehdit eden Kuzey Kore tarafı, ABD ile çatışmaya hazır olduklarını açıklamıştı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kuzey Kore'nin sonunun Libya gibi olacağını ifade etmiş, bu açıklamalar Kuzey Kore tarafından "aptalca" ve "cahilce" olarak nitelendirilmişti.

Nükleer deneme sahası imha edildi

Kuzey Kore bugün ayrıca ülkenin kuzey doğusunda bulunan nükleer deneme sahasını bir dizi patlama ile imha ettiğini açıkladı. Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, Punggye-ri'deki tüm tünellerin imha edildiğini ve girişlerin kapatıldığını duyurdu. Şimdiye kadar altı nükleer denemenin gerçekleştirildiği Punggye-ri sahasında gerçekleştirilen imhayı takip etmek üzere ABD, Güney Kore, Rusya, Çin ve İngiltere'den gazeteciler davet edildi.

Kuzey Kore'nin deneme sahasını imhası uluslararası kamuoyu tarafından olumlu karşılandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, gelişmeyi olumlu olarak değerlendirirken uzmanların imha sürecini takip etmesi için ülkeye çağrılmamasının ise üzücü olduğunu ifade etti.

rtr,AP,AFP,dpa/MY/HS

© Deutsche Welle Türkçe

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