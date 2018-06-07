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Trump K.Kore liderini Beyaz Saray'a davet etmeyi düşünüyor

07.06.2018 23:28 | Son Güncelleme

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile 12 Haziran'da Singapur'da görüşeceğini ilan eden ABD Başkanı Donald Trump, zirvenin başarılı geçmesi halinde kendisini Washington'a davet edebileceğini söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile 12 Haziran'da Singapur'da görüşeceğini ilan eden ABD Başkanı Donald Trump, zirvenin başarılı geçmesi halinde kendisini Washington'a davet edebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile 12 Haziran'da Singapur'da görüşeceklerini teyit etti. Trump, görüşme "başarılı geçtiği takdirde" Kim'i ABD'ye davet etmesinin de sözkonusu olabileceğini söyledi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Trump, Kuzey Kore ile yapılacak bir barış anlaşmasına ve diplomatik ilişkilerin normalleşmesine açık olduğunu söyledi.

Trump, hukuki olarak halen çözülmemiş bulunan Kore Savaşı'yla ilgili bir anlaşmanın da ihtimaller dahilinde olduğunu kaydetti. "Bir anlaşma imzalayabiliriz… Bu muhtemelen işin kolay kısmı olur" diye konuşan Trump, "İşin zor kısmı bundan sonra başlıyor" dedi.

"Trump isterse"

Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore liderinin kendisine şahsen, nükleer silahlardan arınmaya hazır olduğunu söylediğini belirtti. Trump-Kim zirvesi konusunda konusunda "umutlu" ancak "temkinli" olduğunu kaydeden Pompeo, Kore yarımadasının nükleer silahlardan arınmasının "yalnızca Trump kabul ettiği takdirde" gerçekleşeceğini kaydetti.

Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arınmasının ülke için "daha aydınlık bir yolu" mümkün kılacağını kaydeden Bakan, diplomasi yolları sonuç vermediği takdirde Kuzey Kore üzerindeki baskının artacağını dile getirdi. Pompeo, ülkeden "yalnızca söz değil, somut adımlar" beklediklerini ifade etti.

İlk aşamada Trump ve Kim arasındaki zirvenin 12 Haziran'da Singapur'da yapılması kararlaştırılmış, ancak Trump, "Kuzey Kore'nin düşmanca bir tavır” sergilediği gerekçesiyle zirveye katılmayacağını ilan etmişti. Buna rağmen Kuzey Kore görüşmelere açık olduğunun sinyalini vermişti.

Kesinleştiği belirtilen zirvenin en önemli gündem maddesi Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması olacak.

dpa/BÜ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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