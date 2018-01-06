Trump: 'Kore Görüşmeleri Umarım İyi Sonuçlanır'

Cumhuriyetçi liderlerle toplantılar yapmak üzere başkanlık konutu Camp David'de bulunan Trump, yaptığı basın konferansında Kuzey ve Güney Kore arasında başlayacak görüşmelerin iyi sonuçlanmasını umduğunu söyledi.

‘İki ülkenin görüşmeleri Olimpiyatlar'ın ötesine taşıdıklarını görmek isterim' diyen Trump, ‘Uygun bir süreçte biz de dahil olacağız' diyerek sözlerine devam etti.

Başkan Donald Trump, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un'la görüşmeye açık baktığını da belirtti ve basın mensuplarına ‘her zaman diyalog' a inandığını söyledi.

Kuzey ve Güney Kore arasındaki başlanacak görüşmelerin ‘kendi çabası sonrası' meydana geldiğini belirten Trump, Kim Jong Un'un, kendisinin hiçbir şekilde dalga geçmediğini bildiğini de sözlerine ekledi.

Kuzey Kore, Cuma günü Güney Kore'nin Olimpiyatlar üzerine konuşma teklifini kabul etmişti. İkili görüşmeler 9 Ocak günü başlayacak.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Cuma sabahı, Seul'un sınırdaki askerden arınmış bölgede Olimpiyatlar'daki işbirliği üzerine konuşma teklifini kabul ettiği mesajını gönderdiğini belirtti.

İki ülke arasındaki herhangi bir diyalog kanalı, ikili ilişkilerin iyileştirilmesi için olumlu bir adım olarak görülüyor.