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Trump: 'Kral Salman Petrol Üretimini Arttırmayı Kabul Etti'

30.06.2018 18:55 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Salman'ın kendisine ülkenin petrol üretimini arttıracağı konusunda güvence verdiğini belirtti

Trump: 'Kral Salman Petrol Üretimini Arttırmayı Kabul Etti'

Başkan Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Salman'ın kendisine ülkenin petrol üretimini arttıracağı konusunda güvence verdiğini belirtti.

Başkan Trump, Kral Salman'la yaptığı telefon konuşmasında, Suudi Arabistan'ın fazladan '2 milyon varile kadar' üretimi arttıracağını söyledi.

Suudi Arabistan, Kral Salman'la Trump'ın telefonla görüştüğünü doğrularken petrol üretiminin artışıyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Twitter üzerinden mesaj yayınlayan Başkan Trump, Kral Salman'a, İran ve Venezuela'daki karışık durumlardan dolayı oluşan açığın kapatılması için petrol üretimini arttırmasını istediğini, Kral Salman'ın da bunu kabul ettiğini belirtti.

Trump'ın açıklamalarının ardından, Suudi Arabistan devlet haber ajansı, iki liderin görüştüğünü açıkladı ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Haber ajansının geçtiği açıklamada, 'Telefon görüşmesi sırasında, iki lider petrol piyasalarının istikrarının korunması ve küresel ekonominin büyümesi için adımların atılması gerektiğine vurgu yaptı' dendi.

Başkan Donald Trump'ın, İran'la nükleer anlaşmadan çekilmesi ve müttefik ülkelerden, İran'dan petrol alımlarına son vermeleri için ısrar etmesi sonrasında, dünyada petrol fiyatları artışa geçti. Petrol fiyatları, Venezuela ve Libya'daki istikrarsızlıklardan dolayı da artıştaydı.

Geçen hafta OPEC ülkeleri, günlük petrol üretimini 1 milyon varil daha arttırmaya karar vermişlerdi.

Suudi Arabistan günde 10 milyon varile yakın petrol üretiyor, ancak bu rakam 10,72 milyon varili hiç aşmadı.

Başkan Trump'ın bahsettiği 2 milyon daha fazla varil üretiminin de günlük mü yoksa aylık mı olduğu bilinmiyor.

Öte yandan, Aramco'nun CEO'su Amin Nasser, hafta başında Hindistan'da, Suudi Arabistan devlet petrol şirketinin, günde 2 milyon daha fazla varil üretme kapasitesi olduğunu açıklamıştı.

Trump yönetimi, İran'ın devreden çıkarılmasıyla oluşacak petrol boşluğunu doldurması için Suudi Arabistan ve diğer OPEC ülkelerinin yeterli arzı oluşturmasını umuyor.

Trump yönetimi, Güney Kore dahil yakın müttefiklerine İran petrolünü ithal etmeyi bırakmaları konusunda baskı yapıyor, aksi takdirde yaptırımlar uygulayacaklarını belirtiyor. Güney Kore İran petrolünün yüzde 14'ünü ithal ediyor.

İran petrolünün en büyük ithalatçısı yüzde 24'le Çin. Çin'i yüzde 18'le Hindistan takip ediyor. Türkiye İran petrolünün yüzde 9'u satın alırken, İtalya da yüzde 7'sini ithal ediyor.

Amerika Dışişleri Bakanlığı, dünya ülkelerinin büyük bir çoğunluğunun, İran petrolü konusunda Amerika'nın ricasını kabul edeceğini beklediklerini belirtti.

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