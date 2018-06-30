Trump: 'Kral Salman Petrol Üretimini Arttırmayı Kabul Etti'

Başkan Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Salman'ın kendisine ülkenin petrol üretimini arttıracağı konusunda güvence verdiğini belirtti.

Başkan Trump, Kral Salman'la yaptığı telefon konuşmasında, Suudi Arabistan'ın fazladan '2 milyon varile kadar' üretimi arttıracağını söyledi.

Suudi Arabistan, Kral Salman'la Trump'ın telefonla görüştüğünü doğrularken petrol üretiminin artışıyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Twitter üzerinden mesaj yayınlayan Başkan Trump, Kral Salman'a, İran ve Venezuela'daki karışık durumlardan dolayı oluşan açığın kapatılması için petrol üretimini arttırmasını istediğini, Kral Salman'ın da bunu kabul ettiğini belirtti.

Trump'ın açıklamalarının ardından, Suudi Arabistan devlet haber ajansı, iki liderin görüştüğünü açıkladı ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Haber ajansının geçtiği açıklamada, 'Telefon görüşmesi sırasında, iki lider petrol piyasalarının istikrarının korunması ve küresel ekonominin büyümesi için adımların atılması gerektiğine vurgu yaptı' dendi.