Trump Kritik Bir Yılı Geride Bırakıyor

Virginia Üniversitesi'nden Profesör Larry Sabato'ya göre Trump'ın ilk yıl mücadelesi, kamuoyu yoklamalarına da yansıdı: "Mesele sadece Amerikalılar'ın yüzde 60'ının Başkan'ın mesleki performansını beğenmemesi değil. Esas çarpıcı olan, mesleki performansını onaylamayanların sayısının, onaylayanların neredeyse iki katı olması.”

Ancak Twitter kavgaları, sağlık reformunun hayata geçirilememesinin ardından gelen eleştiriler ve süregelen Rusya soruşturması 2017'de Başkan'ın dikkatini dağıttı.

Görevdeki ilk anlarından itibaren Başkan Donald Trump, seçim kampanyası sırasında verdiği sözlerin arkasında duracağını söyledi: "Bugünden itibaren, bu toprakları yeni bir vizyon yönetecek. Bu günden itibaren ‘Önce Amerika' olacak!”

Başkan Donald Trump, siyasi çekişmelerle geçen kritik bir yılı geride bırakıyor. Trump göreve başladığı bir yıl öncesinden bu yana, en büyük kaygıyı siyasi tabanını memnun etmek konusunda yaşıyor. 2017'de izlediği bu riskli strateji Başkan'ı Kongre ara seçimlerinde savunmasız bırakabilir.

Uzman Robert Jones'a göre, Trump vergi kesintisi yasasını Kongre'den geçirme başarısıyla tabanının kendisine güvenini tazelemeyi ve anketlerdeki desteğini yükseltmeyi umuyor: "İnsanlar kendilerini adamış. Trump destekçileri arasında kolay kolay bir yere gitmeyecek o kitleyi görüyoruz. Örneğin muhafazakar beyazların 10'da 7'si Trump'ı destekliyor.”

Demokratlar vergi tasarısı konusunda başarısız oldu, ancak geçen seçimlerde Trump'ı tüm meselelerin merkezine çekmekte başarı kaydetti ve bu onlara 2018 Kongre ara seçimlerinde kazanç sağlayabilir.

Senato Demokrat Grup lideri Chuck Schumer de bu görüşte: "Bu vergi tasarısı Cumhuriyetçiler'in ayağına pranga olacak. Eğer bunu hala anlamadılarsa gelecek Kasım'da anlayacaklar.”

Brookings Enstitüsü'nden Molly Reynolds, "Tarihe bakıldığında ara seçimler bugüne kadar başkanlara ilk dönemlerinde çok da nazik davranmamıştır” diyor.

Reynolds, "Başkanın partisinin, başkanın ilk döneminde yapılan Kongre ara seçimlerinde genelde koltuk kaybettiği bilinen bir şeydir. Bu durum başkanın halk desteğinin az olması durumunda ve siyasi duruşuna bakıldığında daha riskli hale gelir. Bu durumun 2018'de Cumhuriyetçiler için olumsuz etkileri görülebilir,” diyor.

Gallup Şirketi'nden anket uzmanı Frank Newport'a göre Trump'ın yeni yıldaki en önemli sınavı, tabanını genişletmek olacak: "Şu anda yalnızca yüzde 30 halk desteğine sahip olan Başkan'ın daha yüksek halk desteği almak için bazı Demokratlar ve bağımsızları ikna etmesi gerekiyor ki bu çok zor.”

Büyük bir değişiklik olmadığı sürece Trump'ın kaderinin de ara seçimlerde hezimete uğrayan selefleri Barack Obama ve George Bush'la aynı olması bekleniyor.